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На СВО скончался выпускник патриотического клуба из Первоуральска

Сегодня, 12:15
Фото: 1MI
Выпускник патриотического клуба «Пограничник» из Первоуральска погиб на спецоперации.

О смерти Дмитрия Ковригина стало известно из сообщества ВПК «Пограничник». Молодой человек был курсантом ОБСЛ имени капитана Пелевина.

Выражаем соболезнования семье и близким Димы, - написали бывшие однокурсники Дмитрия.

Отец погибшего, Сергей, также является выпускником клуба «Пограничник». Помимо этого, он инструктор лагеря и член поискового отряда «Пограничник».

Ранее сообщалось о гибели 35-летнего мужчины, у которого дома осталась жена и двое маленьких дочек. О смерти жителя Тавды Виталии Демакове рассказала его супруга. Мужчину вспоминают как простого и добродушного человека.

Друг Виталия рассказал, что был знаком с ним более 20 лет. При этом в последнее время они мало общались. В основном, поздравляли друг друга с днем рождения. Незадолго до отправки на СВО они поговорили, Виталий сообщал, что уже собирает вещи для выезда.

35-летний житель Тавды погиб на спецоперации. У него остались две дочери и жена
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