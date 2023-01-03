На СВО скончался выпускник патриотического клуба из Первоуральска

О смерти Дмитрия Ковригина стало известно из сообщества ВПК «Пограничник». Молодой человек был курсантом ОБСЛ имени капитана Пелевина.
Выражаем соболезнования семье и близким Димы, - написали бывшие однокурсники Дмитрия.
Отец погибшего, Сергей, также является выпускником клуба «Пограничник». Помимо этого, он инструктор лагеря и член поискового отряда «Пограничник».
Ранее сообщалось о гибели 35-летнего мужчины, у которого дома осталась жена и двое маленьких дочек. О смерти жителя Тавды Виталии Демакове рассказала его супруга. Мужчину вспоминают как простого и добродушного человека.
Друг Виталия рассказал, что был знаком с ним более 20 лет. При этом в последнее время они мало общались. В основном, поздравляли друг друга с днем рождения. Незадолго до отправки на СВО они поговорили, Виталий сообщал, что уже собирает вещи для выезда.