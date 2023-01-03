На СВО скончался выпускник патриотического клуба из Первоуральска

Друг Виталия рассказал, что был знаком с ним более 20 лет. При этом в последнее время они мало общались. В основном, поздравляли друг друга с днем рождения. Незадолго до отправки на СВО они поговорили, Виталий сообщал, что уже собирает вещи для выезда.