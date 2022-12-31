35-летний житель Тавды погиб на спецоперации. У него остались две дочери и жена

Не дождались, не живой… Прости… Любили… — пишет Наталья на своей странице.
Один из знакомых Виталия рассказал, что знаком с ним уже более 20 лет. Они не общались длительное время, но всегда здоровались и поздравляли друг друга с днем рождения. За один день до отправки на спецоперацию знакомые встретились.
Как будто попрощались. О многом поговорили. Сегодня вижу пост — Витальки больше нет… Сказать что это известие потрясло — это значит не сказать ничего, — утверждает знакомый Виталия.
Он отметил, что последним сообщением было известие о том, что Виталий собирает сумку перед отправкой, пишет «ЧС Тавда». Знакомый вспоминает погибшего как простого и добродушного. Он всегда старался для своей семьи.