Дети участников СВО смогут бесплатно ездить на автобусах в Краснотурьинске

Такой документ подписал мэр города Александр Устинов, сообщается в сообществе «Краснотурьинск Live». В документе указано, что общественный транспорт станет бесплатным для детей-школьников и студентов участников СВО с 1 января.



При этом правило будет действовать при соблюдении одного условия: расстояние от дома до места занятий должно составлять более километра. Кто будет заниматься контролем расстояния, в документе не указано.