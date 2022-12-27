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Дети участников СВО смогут бесплатно ездить на автобусах в Краснотурьинске

Сегодня, 14:45
Фото: 1MI
Для детей участников спецоперации в Краснотурьинске ввели особую меру - бесплатный проезд на автобусе.

Такой документ подписал мэр города Александр Устинов, сообщается в сообществе «Краснотурьинск Live». В документе указано, что общественный транспорт станет бесплатным для детей-школьников и студентов участников СВО с 1 января.

При этом правило будет действовать при соблюдении одного условия: расстояние от дома до места занятий должно составлять более километра. Кто будет заниматься контролем расстояния, в документе не указано.

Список претендентов на бесплатный проезд должны будут составить руководители школ, а также учреждений среднего профессионального образования.

В Нижнем Тагиле повысили стоимость проезда в автобусах и маршрутках до 24 рублей
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#Транспорт#Новости УрФО#Автобус#Проезд#Дети#СВО#Елена Озерова
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