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Подросток и трое взрослых пострадали в массовом ДТП в Артемовском ГО

Сегодня, 12:22
В результате массового ДТП в Артемовском ГО пострадал 13-летний мальчик и трое взрослых.

Авария произошла 2 января близ села Покровское на трассе по направлению к городу Реж. В ДТП повредились четыре машины. Об этом сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

По ее cловам, на месте было три автомобиля скорой помощи, а само зрелище «было жутким». Предварительно известно, что все травмированные получили незначительные ушибы. Тем не менее их отвезли в больницу.

По данным ГИБДД, все участники происшествия были пристегнуты ремнями безопасности. Никто не был пьян. Виновником признали водителя машины марки Hyundai. Он не справился с управлением транспортным средством.

Ранее журналисты TagilCity.ru рассказывали о самых громких ДТП 2022 года. За год из-за аварий скончались представители разных важнейших профессий. К примеру, ДТП унесло жизнь фельдшера и двух актрис. Погибали и дети. К примеру, в ДТП, унесшем жизнь фельдшера, погибли еще и четыре подростка, которые взяли машину у взрослых без спроса, чтобы покататься.

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#Елена Озерова#ДТП#Новости УрФО#Массовое дтп#ДТП с участием детей
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