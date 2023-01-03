Подросток и трое взрослых пострадали в массовом ДТП в Артемовском ГО

По ее cловам, на месте было три автомобиля скорой помощи, а само зрелище «было жутким». Предварительно известно, что все травмированные получили незначительные ушибы. Тем не менее их отвезли в больницу.



По данным ГИБДД, все участники происшествия были пристегнуты ремнями безопасности. Никто не был пьян. Виновником признали водителя машины марки Hyundai. Он не справился с управлением транспортным средством.