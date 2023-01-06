23-летний ефрейтор из Полевского скончался на СВО

Глава и Администрация Полевского городского округа выразили глубокие соболезнования родным погибшего солдата. О смерти военного сообщил комиссариат города Полевского.



Известно, что в 2019 году Михаил закончил Полевской многопрофильный техникум. Далее он отправился на службу в должности радиотелеграфиста.

29 сентября молодого человека призвали по мобилизации составе 74 отдельной гвардейской мотострелковой бригады.



Михаил трудился в должности механика взвода связи. 9 ноября возле Макеевки в ЛНР он погиб во время ведения боя. Посмертно военному присвоили награду, которую передадут членам его семьи. Похоронили Михаила 26 декабря.