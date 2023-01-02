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45-летний житель села в Свердловской области погиб в боях от осколочного ранения

Сегодня, 15:34
Фото: 1MI
45-летний Александр Бухаров скончался при выполнении боевых задач под Кременным в ЛНР. Житель Свердловской области — уроженец села Логиново.

Александр стал участником спецоперации на южных рубежах в последних числах сентября 2022 года. Известия о гибели военнослужащего члены семьи получили 30 октября. В похоронной была указана причина смерти. Бухаров скончался от попадания осколка в грудь, сообщает газета «Новое знамя».

Известно, что у погибшего остались две дочери. Смерть подтвердили в мэрии Большебрусянской сельской управы. Представители власти принесли соболезнования в связи с гибелью военнообязанного жителя Свердловской области.

35-летний житель Тавды погиб на спецоперации. У него остались две дочери и жена
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Ранее в боях погиб 35-летний мужчина из Тавды. У свердловчанина тоже остались две дочери и жена. Близкие Виталия Демакова рассказали, что воин был простым человеком с доброй душой.

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