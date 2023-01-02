45-летний житель села в Свердловской области погиб в боях от осколочного ранения

Александр стал участником спецоперации на южных рубежах в последних числах сентября 2022 года. Известия о гибели военнослужащего члены семьи получили 30 октября. В похоронной была указана причина смерти. Бухаров скончался от попадания осколка в грудь, сообщает газета «Новое знамя».