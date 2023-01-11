Ампутацию пальцев «принес» Дед Мороз пьяным жителям Нижнего Тагила

Со слов главного врача Демидовской городской больницы Сергея Овсянникова, пальцы отнимут у пациентов в возрасте от 28 до 72 лет, которые вышли на улицу в пьяном виде.
Вот такие «подарки» они получили от Деда Мороза. Но зима ещё не закончилась, и можно предположить, что это не последние пациенты с обморожениями, — комментирует возникшую ситуацию глава медучреждения.
Ранее житель Нижнего Тагила в нетрезвом состоянии возвращался домой, но по пути уснул в сугробе. Медики вынесли вердикт: ноги придется ампутировать.