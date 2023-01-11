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Ампутацию пальцев «принес» Дед Мороз пьяным жителям Нижнего Тагила

Сегодня, 03:39

Уснувшим на улице пьяным жителям Нижнего Тагила ампутируют пальцы

На сегодняшний день в Демидовской городской больнице находятся люди, которым предстоит ампутация фаланг пальцев кистей и стоп. Операция необходима из-за обморожения, которое жители Нижнего Тагила получили в пьяном виде во время новогодних праздников.

Со слов главного врача Демидовской городской больницы Сергея Овсянникова, пальцы отнимут у пациентов в возрасте от 28 до 72 лет, которые вышли на улицу в пьяном виде.

Вот такие «подарки» они получили от Деда Мороза. Но зима ещё не закончилась, и можно предположить, что это не последние пациенты с обморожениями, — комментирует возникшую ситуацию глава медучреждения.
Уснувшему в сугробе жителю Нижнего Тагила ампутируют ноги
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Ранее житель Нижнего Тагила в нетрезвом состоянии возвращался домой, но по пути уснул в сугробе. Медики вынесли вердикт: ноги придется ампутировать.

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#Анна Варнакина#Общество#Нижний Тагил#Больница#Демидовская больница#Ампутация#Алкоголь
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