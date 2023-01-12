Продавцы «Красное и Белое» в Екатеринбурге избили покупателя и сломали ему руку

По словам самого пострадавшего он оплачивал товар на кассе, когда продавцы заподозрили другого покупателя в краже пива. Сотрудники стали его досматривать. Мужчина сделал им замечание, что они действуют неправомерно. По его словам, продавцы стали ему угрожать, а возле выхода стали хватать.

Мужчина применил перцовый баллончик. Однако в тамбуре его стали избивать. Сам он утверждает, что все продолжилось на улице, сообщил пострадавший в «Инцидент Екатеринбург».

Случился конфликт 17 декабря 2022 года в магазине на улице Крестинского 59/1. Мужчина также утверждает, что ему сломали руку. У него уже прошла одна операция, а через полгода предстоит еще одна.