Проводник задохнулся во время пожара в вагоне в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Трагедия случилась Вторчермете днем 16 января. Мужчина задремал в вагоне сопровождения и не заметил, что началось воспламенение, пишут «Ночные новости».
Товарный состав в этот момент находился станции. Известно, что уснул проводник после того, как затопил печку и уснул. Печка и стала очагом возгорания, а с нее пламя перебросилось на кровлю.
В пресс-службе Свердловской железной дороги рассказали, что выясняют, как такое могло случиться. И добавили, что погибшему был 71 год. Пламя тушили десять огнеборцев.
Ранее сообщалось, что мать и сын сгорели на улице Пархоменко в Екатеринбурге. Мужчине было 44 года, а его матери - 73.