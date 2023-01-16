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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Проводник задохнулся во время пожара в вагоне в Екатеринбурге

Сегодня, 09:08
Фото: 1MI
В Екатеринбурге во время пожара в поезде погиб проводник. Он задохнулся от угарного газа.

Трагедия случилась Вторчермете днем 16 января. Мужчина задремал в вагоне сопровождения и не заметил, что началось воспламенение, пишут «Ночные новости».

Товарный состав в этот момент находился станции. Известно, что уснул проводник после того, как затопил печку и уснул. Печка и стала очагом возгорания, а с нее пламя перебросилось на кровлю.

В пресс-службе Свердловской железной дороги рассказали, что выясняют, как такое могло случиться. И добавили, что погибшему был 71 год. Пламя тушили десять огнеборцев.

Ранее сообщалось, что мать и сын сгорели на улице Пархоменко в Екатеринбурге. Мужчине было 44 года, а его матери - 73.

Сын и мать-пенсионерка сгорели заживо во время пожара в Екатеринбурге
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#Пожар#Происшествия#Новости УрФО#Екатеринбург#Погиб#Поезд#Елена Озерова
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