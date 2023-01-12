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Знакомые рассказали о семье погибших троих детей во время пожара в Камышлове

Сегодня, 06:21
Фото: СК по Свердловской области
Трое детей десяти, восьми и пяти лет погибли во время пожара в Камышлове. Он случился вечером 11 января. Знакомые рассказали о семье, в которой воспитывались дети.

По словам знакомых семьи, во время произошедшего мама находилась в роддоме Екатеринбурга, а отец работал. О семье они отзываются положительно. Отец Алексей работает на заводе, а Екатерина — продавцом в магазине. Она родила еще одного ребенка.

В семье есть и пятый ребенок. Это сын Екатерины от первого брака, но проживает он отдельно.

По словам главы пресс-служббы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, собранные материалы по данному факту полицией переданы в следственный комитет для принятия процессуального решения. СК возбудил уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.

Предварительно, дети отравились продуктами горения. Как это случилось и какие причины предшествовали трагедии пока выясняется.

Трое детей сгорели заживо во время пожара в частном доме в Камышлове
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#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Камышлов#Дети#Смерть#Погибшие
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