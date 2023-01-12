Знакомые рассказали о семье погибших троих детей во время пожара в Камышлове

По словам знакомых семьи, во время произошедшего мама находилась в роддоме Екатеринбурга, а отец работал. О семье они отзываются положительно. Отец Алексей работает на заводе, а Екатерина — продавцом в магазине. Она родила еще одного ребенка.
В семье есть и пятый ребенок. Это сын Екатерины от первого брака, но проживает он отдельно.
По словам главы пресс-служббы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, собранные материалы по данному факту полицией переданы в следственный комитет для принятия процессуального решения. СК возбудил уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.
Предварительно, дети отравились продуктами горения. Как это случилось и какие причины предшествовали трагедии пока выясняется.