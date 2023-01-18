Водитель не пустил женщину с грудничком в автобус в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
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Со слов тагильчанки, она планировала доехать до остановки «Школа № 49» и пойти на прием к специалисту, но водитель отказал пускать в салон транспорта из-за наличия коляски. Жительница Нижнего Тагила подчеркивает, что ко времени случившегося час-пик уже прошел и рейс не был переполнен. Женщина сетует на то, что иначе, как на автобусе, добраться до Тагилстроя на общественном транспорте не получается.
Если ребенок маленький, все время ходить пешком по городу? — задается вопросом местная жительница в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Ранее водитель из Екатеринбурга высадил пассажиров из автобуса на мороз. Причиной случившегося в диспетчерской службе назвали поломку двигателя. Со слов представителей Минтранса Свердловской области, пострадавшим из-за возникшей ситуации должны были компенсировать остаток маршрута или предоставить аналогичный транспорт для того, чтобы каждый доехал в пункт назначения.