Водитель не пустил женщину с грудничком в автобус в Нижнем Тагиле

Со слов тагильчанки, она планировала доехать до остановки «Школа № 49» и пойти на прием к специалисту, но водитель отказал пускать в салон транспорта из-за наличия коляски. Жительница Нижнего Тагила подчеркивает, что ко времени случившегося час-пик уже прошел и рейс не был переполнен. Женщина сетует на то, что иначе, как на автобусе, добраться до Тагилстроя на общественном транспорте не получается.