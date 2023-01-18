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Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Водитель не пустил женщину с грудничком в автобус в Нижнем Тагиле

Сегодня, 06:08
Фото: 1MI
Женщину, которая хотела проехать на одном из маршрутных автобусов Нижнего Тагила, не пустил в салон общественного транспорта водитель. Причина — коляска, в которой лежал грудничок. Случай произошел 17 января приблизительно в 10:00 по уральскому времени.

Со слов тагильчанки, она планировала доехать до остановки «Школа № 49» и пойти на прием к специалисту, но водитель отказал пускать в салон транспорта из-за наличия коляски. Жительница Нижнего Тагила подчеркивает, что ко времени случившегося час-пик уже прошел и рейс не был переполнен. Женщина сетует на то, что иначе, как на автобусе, добраться до Тагилстроя на общественном транспорте не получается.

Если ребенок маленький, все время ходить пешком по городу? — задается вопросом местная жительница в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Водитель автобуса до Екатеринбурга высадил пассажиров на трассе в мороз
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Ранее водитель из Екатеринбурга высадил пассажиров из автобуса на мороз. Причиной случившегося в диспетчерской службе назвали поломку двигателя. Со слов представителей Минтранса Свердловской области, пострадавшим из-за возникшей ситуации должны были компенсировать остаток маршрута или предоставить аналогичный транспорт для того, чтобы каждый доехал в пункт назначения.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Водитель#Автобус#Ребенок#Мать#Жалоба#Транспорт
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