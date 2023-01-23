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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Стали известны подробности массовой драки в УрФУ в Екатеринбурге

Сегодня, 12:13
Фото: 1MI
Студенты УрФУ подрались в стенах общежития вуза. Конфликт имел межнациональный характер.

По версии силовиков, ЧП случилось из-за громко играющей музыки, а студенты отмечают, что иностранные обучающие бились из-за девушки. Подробностями произошедшего поделился член Союза арабских студентов УрФУ Махмуд, сообщает Е1.

Он утверждает, что в драке участвовали русские и арабские ученики вуза, а также один уроженец Узбекистана. Началось все после того, как египтянин спустился по лестнице к своему другу. Там он встретил обучающегося из Узбекистана и несколько русских студентов, с которыми у него ранее был конфликт. По словам Махмуда, русские юноши были пьяны.

Также он добавил, что в руках у молодых людей был электрошокер и нож. Первым драку начал именно студент из Узбекистана, уверен Махмуд. Якобы он обозлился на араба из-за девушки.

Теперь студентам грозит до 15 суток ареста. В вузе сейчас проводится внутренняя проверка.

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#Драка#Студенты#Общежитие#Новости УрФО#Происшествия#Елена Озерова
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