Стали известны подробности массовой драки в УрФУ в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
По версии силовиков, ЧП случилось из-за громко играющей музыки, а студенты отмечают, что иностранные обучающие бились из-за девушки. Подробностями произошедшего поделился член Союза арабских студентов УрФУ Махмуд, сообщает Е1.
Он утверждает, что в драке участвовали русские и арабские ученики вуза, а также один уроженец Узбекистана. Началось все после того, как египтянин спустился по лестнице к своему другу. Там он встретил обучающегося из Узбекистана и несколько русских студентов, с которыми у него ранее был конфликт. По словам Махмуда, русские юноши были пьяны.
Также он добавил, что в руках у молодых людей был электрошокер и нож. Первым драку начал именно студент из Узбекистана, уверен Махмуд. Якобы он обозлился на араба из-за девушки.
Теперь студентам грозит до 15 суток ареста. В вузе сейчас проводится внутренняя проверка.