Стали известны подробности массовой драки в УрФУ в Екатеринбурге

Он утверждает, что в драке участвовали русские и арабские ученики вуза, а также один уроженец Узбекистана. Началось все после того, как египтянин спустился по лестнице к своему другу. Там он встретил обучающегося из Узбекистана и несколько русских студентов, с которыми у него ранее был конфликт. По словам Махмуда, русские юноши были пьяны.