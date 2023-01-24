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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Две пропавшие школьницы пять дней разыскиваются в Полевском

Сегодня, 12:28
Фото: 1MI
С 19 января неизвестно местонахождение двух школьниц, которые пропали в Полевском. Их поисками занимаются полицейские, а также волонтеры.

Алине Захаровой 15 лет, она худощавого телосложения. Рост девушки составляет 155 сантиметров, у школьницы голубые глаза и темные волосы.

Из дома она ушла в голубых джинсах и черной толстовке. Также была одета в бежевую куртку и светлые ботинки.

Фото: ДПСО "Прорыв"

Вторая пропавшая — 14-летняя зеленоглазая, черноволосая и худощавая Ольга Водницкая. Эта девочка была в шапке, куртке и брюках черного цвета и белых кроссовках с темными вставками.

Фото: ДПСО "Прорыв"

Всех, кто знает о местонахождении подростков, просят сообщать координатору поискового отряда «Прорыв» по телефону 8-962-316-55-42 (Игорь). Также можно обратиться в отделение полиции Полевского по номеру 8 (343) 503-43-40.

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#Пропавшие#Полиция#Розыск#Школьницы#Подростки#Происшествия#Свердловская область#Полевской#Евгения Сафина
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