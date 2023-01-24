Две пропавшие школьницы пять дней разыскиваются в Полевском

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Алине Захаровой 15 лет, она худощавого телосложения. Рост девушки составляет 155 сантиметров, у школьницы голубые глаза и темные волосы.
Из дома она ушла в голубых джинсах и черной толстовке. Также была одета в бежевую куртку и светлые ботинки.
Вторая пропавшая — 14-летняя зеленоглазая, черноволосая и худощавая Ольга Водницкая. Эта девочка была в шапке, куртке и брюках черного цвета и белых кроссовках с темными вставками.
Всех, кто знает о местонахождении подростков, просят сообщать координатору поискового отряда «Прорыв» по телефону 8-962-316-55-42 (Игорь). Также можно обратиться в отделение полиции Полевского по номеру 8 (343) 503-43-40.