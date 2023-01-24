Пинаев вручил памятный календарь Герою России из Нижнего Тагила

Напомним, что в декабре 2022 года Лев Макеев получил Орден Мужества из рук президента страны Владимира Путина. Военнослужащего наградили за выполнение боевых задач на территории проведения спецоперации. Во время выступления тагильчанин поблагодарил всех горожан за поддержку.