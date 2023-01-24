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Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Пинаев вручил памятный календарь Герою России из Нижнего Тагила

Сегодня, 06:30
Фото: Виктор Бабенко "ВКонтакте"
Сержант войск Национальной гвардии РФ Лев Макеев, получивший Орден Мужества из рук президента России Владимира Путина, посетил торжественную встречу с первыми лицами Нижнего Тагила.

На встрече присутствовали спикер Нижнетагильской городской Думы Вадим Раудштейн, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и его заместители. Встреча прошла в администрации муниципалитета. Во время встречи мэр вручил военному календарь, в котором указано название воинского подразделения, где Герой России проходит службу, сообщил депутат ЗакСО Свердловской области Виктор Бабенко.

Фото: Виктор Бабенко "ВКонтакте"
Владимир Путин наградил сержанта из Нижнего Тагила орденом Мужества
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Напомним, что в декабре 2022 года Лев Макеев получил Орден Мужества из рук президента страны Владимира Путина. Военнослужащего наградили за выполнение боевых задач на территории проведения спецоперации. Во время выступления тагильчанин поблагодарил всех горожан за поддержку.

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