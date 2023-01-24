Пинаев вручил памятный календарь Герою России из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
На встрече присутствовали спикер Нижнетагильской городской Думы Вадим Раудштейн, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и его заместители. Встреча прошла в администрации муниципалитета. Во время встречи мэр вручил военному календарь, в котором указано название воинского подразделения, где Герой России проходит службу, сообщил депутат ЗакСО Свердловской области Виктор Бабенко.
Напомним, что в декабре 2022 года Лев Макеев получил Орден Мужества из рук президента страны Владимира Путина. Военнослужащего наградили за выполнение боевых задач на территории проведения спецоперации. Во время выступления тагильчанин поблагодарил всех горожан за поддержку.