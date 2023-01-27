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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Центр начальной военной подготовки в Нижнем Тагиле просят создать бойцы из зоны СВО

27 января 2023, 10:41
Фото: Скриншот видеозаписи сообщества «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Нижнего Тагила и Новоуральска
Военнослужащие, которые находятся на территории СВО и выполняют боевые задачи, 26 января с помощью видео обратились к главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву и попросили создать центр начальной военной подготовки для обучения и воспитания подрастающих защитников Отечества.

Военные рассказали, что они — жители Нижнего Тагила и пригородного района, добровольно и осознанно пришедшие на службу в армии России во время частичной мобилизации. Сейчас они находятся в зоне спецоперации, ежедневно выполняют поставленные боевые задачи. Далее бойцы обратились к главе муниципалитета с просьбой о создании центра начальной военной подготовки.

Обращаемся к вам как к главе города, отцу детей и, безусловно, защитнику Отечества, и просим принять активное участие в создании центра начальной военной подготовки для обучения и воспитания подрастающих защитников Отечества. Уверены, данное учреждение позволит не только воспитать настоящих мужчин, патриотов, но и спасти многие жизни. Жизни не только воспитанников и их боевых товарищей, но и многие жизни всех, кого мы защищаем, — обратились к главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву военнослужащие.

В пресс-службе нижнетагильской мэрии сообщили редакции TagilCity.ru, что Владислав Пинаев о просьбе уже знает. Градоначальник и инициативная группа договорились о личной встрече в ближайшее время.

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Ветераны «Боевого братства» Свердловской области (в частности, Нижнего Тагила и Новоуральска) стремятся передать опыт допризывной молодежи и всем желающим, кто в любой момент сможет встать на защиту России. Об этом сообщили в группе военно-патриотического и военно-исторического клуба «„БОЕВОЕ БРАТСТВО“ Нижнего Тагила и Новоуральска».

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Спецоперация#Операция на Украине#Эксклюзив#Владислав Пинаев#Город#Военно-патриотическое воспитание#Военнослужащие
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