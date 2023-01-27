Центр начальной военной подготовки в Нижнем Тагиле просят создать бойцы из зоны СВО

Военные рассказали, что они — жители Нижнего Тагила и пригородного района, добровольно и осознанно пришедшие на службу в армии России во время частичной мобилизации. Сейчас они находятся в зоне спецоперации, ежедневно выполняют поставленные боевые задачи. Далее бойцы обратились к главе муниципалитета с просьбой о создании центра начальной военной подготовки.