Прихожане и школьники из Свердловской области изготовили окопные свечи

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:14
Известно, что мастер-класс был проведен после благословения батюшки. Для участия во всероссийской акции в церковь пришло много людей, сообщает «Храм св. прп.Серафима Саровского_Бисерть». Материалы, необходимые для окопных свечей, участники события покупали на свои деньги.
Со слов организаторов, 3 февраля целый 3 «Б» класс местной школы № 1 вместе с классным руководителем присоединился к акции и посетил храм для участия в мастер-классе. Дети скручивали картон, а затем размещали его в полые банки. Ребятам помогали взрослые. Повторить мероприятие храм планирует 6 февраля в 14:00 по уральскому времени на том же месте.