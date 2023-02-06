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Published Сегодня, 07:12

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Updated Сегодня, 07:14

Прихожане и школьники из Свердловской области изготовили окопные свечи

6 февраля 2023, 07:12
Фото: Храм св.прп.Серафима Саровского_Бисерть
Прихожане храма Серафима Саровского и детская школа искусств в Бисерти (Свердловская область) изготовили окопные свечи для участников спецоперации ВС РФ на южных рубежах.

Известно, что мастер-класс был проведен после благословения батюшки. Для участия во всероссийской акции в церковь пришло много людей, сообщает «Храм св. прп.Серафима Саровского_Бисерть». Материалы, необходимые для окопных свечей, участники события покупали на свои деньги.

Фото: Храм св.прп.Серафима Саровского_Бисерть

Со слов организаторов, 3 февраля целый 3 «Б» класс местной школы № 1 вместе с классным руководителем присоединился к акции и посетил храм для участия в мастер-классе. Дети скручивали картон, а затем размещали его в полые банки. Ребятам помогали взрослые. Повторить мероприятие храм планирует 6 февраля в 14:00 по уральскому времени на том же месте.

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#Свердловская область#Дети#Спецоперация#Свечи#Общество#Бисерть#Анна Варнакина#Операция на Украине
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