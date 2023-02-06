Прихожане и школьники из Свердловской области изготовили окопные свечи

Со слов организаторов, 3 февраля целый 3 «Б» класс местной школы № 1 вместе с классным руководителем присоединился к акции и посетил храм для участия в мастер-классе. Дети скручивали картон, а затем размещали его в полые банки. Ребятам помогали взрослые. Повторить мероприятие храм планирует 6 февраля в 14:00 по уральскому времени на том же месте.