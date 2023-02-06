Жители Нижнего Тагила заявили о подростках, кидающих петарды в людей

Тагильчанка обращается к родителям подростков с просьбой провести разъяснительную беседу с детьми. Со слов женщины, хлопки мешают посетителям и работникам торгового центра. При этом дети громко выражаются нецензурной бранью и кричат. Юные жители Нижнего Тагила не реагируют на замечания охраны ТЦ и взрослых людей.