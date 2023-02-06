Жители Нижнего Тагила заявили о подростках, кидающих петарды в людей

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Тагильчанка обращается к родителям подростков с просьбой провести разъяснительную беседу с детьми. Со слов женщины, хлопки мешают посетителям и работникам торгового центра. При этом дети громко выражаются нецензурной бранью и кричат. Юные жители Нижнего Тагила не реагируют на замечания охраны ТЦ и взрослых людей.
В целом, очень много ситуаций связаны в этом месте именно с этой компанией — то они пыхают газ в общественных местах, то еще что… К сожалению, полиция пока не реагирует. Вот вызвала патрульку, но так никто и не приехал… Видимо, это недостаточно серьезное происшествие, — рассказала местная жительница в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
В тагильской полиции прокомментировали ситуацию. Со слов правоохранителей, информация уже зафиксирована в ОП-17 МУ МВД «Нижнетагильское». Среди подростков инспекторы ПДН узнали своих подопечных. Дети состоят на профилактическом учете, их семьи привлекались к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязательств.