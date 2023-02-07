Автобус со школьниками вылетел с трассы в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Дети из МАОУ «Шухруповская основная общеобразовательная школа» ехали в автобусе, перевозившем детей по маршруту «с. Шухруповское — д. Кокузово», сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. В медучреждение школьники не обращались, все дети доставлены домой. Информация о возможных пострадавших пока уточняется.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства, касающегося организации пассажирских перевозок детей и содержания автомобильных дорог.