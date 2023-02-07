Автобус со школьниками вылетел с трассы в Свердловской области

Школьный автобус с 18 детьми попал в аварию на трассе в Свердловской области

Школьный автобус с 18 детьми внутри попал в аварию на трассе. Водитель не справился с управлением и в результате транспорт оказался в кювете. Прокуратура Туринского района начала проверку по данному факту.