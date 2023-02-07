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Published Сегодня, 08:10

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Updated Сегодня, 08:12

Автобус со школьниками вылетел с трассы в Свердловской области

7 февраля 2023, 08:10
Фото: 1MI

Школьный автобус с 18 детьми попал в аварию на трассе в Свердловской области

Школьный автобус с 18 детьми внутри попал в аварию на трассе. Водитель не справился с управлением и в результате транспорт оказался в кювете. Прокуратура Туринского района начала проверку по данному факту.

Дети из МАОУ «Шухруповская основная общеобразовательная школа» ехали в автобусе, перевозившем детей по маршруту «с. Шухруповское — д. Кокузово», сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. В медучреждение школьники не обращались, все дети доставлены домой. Информация о возможных пострадавших пока уточняется.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства, касающегося организации пассажирских перевозок детей и содержания автомобильных дорог.

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#Ирина Кирилова#Дети#Школа#Авария#Автобус#ДТП#Новости УрФО#Свердловская область
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