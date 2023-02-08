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Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Выступают против выбросов: нейросеть сгенерировала студентов Нижнего Тагила

8 февраля 2023, 10:02
Тагильские студенты по версии искусственного интеллекта

Нейросеть сгенерировала студентов Нижнего Тагила

Нейросеть Midjourney сгенерировала студентов Нижнего Тагила. Занятия студентов получились разнообразными — от учебы до митингов против выбросов.

Нейронная сеть генерировала студентов Нижнего Тагила по двум запросам. В первом редакция TagilCity.ru попросила изобразить молодежь гуляющими по городу, счастливыми, но на фоне выбросов.

На одной картинке молодые тагильчане держат фото, по всей видимости, чиновника или представителя завода. На другой — демонстрируют изображение работающего предприятия.

Еще одно фото изображает молодых людей, идущих вдоль стены с граффити. Что за люди изображены там, непонятно. Похожи на среднестатистических горожан или на Данилу Багрова из «Брата».

Студенты по версии нейросети гуляют с плакатами, посвященными выбросам

Однако у этих молодых людей улыбок не видно за масками, они идут строем. Студенты гуляют неподалеку от работающих заводов, производящих густые выбросы. На толстовке одного из парней нарисован знак, напоминающий радиацию.

Нейросеть сгенерировала дошкольников из Нижнего Тагила
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Другой запрос выдал студентов вуза или ссуза, занятых учебой. 

Нейросеть нагенерировала студентов из Нижнего Тагила
Жительница Нижнего Тагила по версии нейросети: с детьми и без
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Студенты и студентки заняты изучением материала, а именно разглядыванием портрета каких-то деятелей науки.

Тагильские студенты на занятиях: по версии нейросети

Больше всего удивляет хаотичное расположение парт в аудитории. Очевидно, что молодому человеку не очень удобно сидеть боком к монитору. Кстати, этот студент и одеждой, и внешним видом напоминает ранее сгенерированного мужчину из Нижнего Тагила. 

Брутальный, усталый: среднестатистический мужчина из Нижнего Тагила глазами нейросети
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Ранее нейросеть показала виды Нижнего Тагила, а также его среднестатистических жителей. По мнению редакции TagilCity.ru искусственный интеллект отлично справляется с созданием стилизованных, уникальных изображений, в которых можно уловить ноты знакомого нам быта жителей Нижнего Тагила. 

Нейросеть сгенерировала виды Нижнего Тагила
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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Дети#Выбросы#Студенты#Нейросеть#Свободное время#Город#Эксклюзив
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Нейросеть сгенерировала виды Нижнего Тагила
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