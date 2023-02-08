Выступают против выбросов: нейросеть сгенерировала студентов Нижнего Тагила

Больше всего удивляет хаотичное расположение парт в аудитории. Очевидно, что молодому человеку не очень удобно сидеть боком к монитору. Кстати, этот студент и одеждой, и внешним видом напоминает ранее сгенерированного мужчину из Нижнего Тагила.