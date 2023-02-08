Выступают против выбросов: нейросеть сгенерировала студентов Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Нейронная сеть генерировала студентов Нижнего Тагила по двум запросам. В первом редакция TagilCity.ru попросила изобразить молодежь гуляющими по городу, счастливыми, но на фоне выбросов.
На одной картинке молодые тагильчане держат фото, по всей видимости, чиновника или представителя завода. На другой — демонстрируют изображение работающего предприятия.
Еще одно фото изображает молодых людей, идущих вдоль стены с граффити. Что за люди изображены там, непонятно. Похожи на среднестатистических горожан или на Данилу Багрова из «Брата».
Однако у этих молодых людей улыбок не видно за масками, они идут строем. Студенты гуляют неподалеку от работающих заводов, производящих густые выбросы. На толстовке одного из парней нарисован знак, напоминающий радиацию.
Другой запрос выдал студентов вуза или ссуза, занятых учебой.
Студенты и студентки заняты изучением материала, а именно разглядыванием портрета каких-то деятелей науки.
Больше всего удивляет хаотичное расположение парт в аудитории. Очевидно, что молодому человеку не очень удобно сидеть боком к монитору. Кстати, этот студент и одеждой, и внешним видом напоминает ранее сгенерированного мужчину из Нижнего Тагила.
Ранее нейросеть показала виды Нижнего Тагила, а также его среднестатистических жителей. По мнению редакции TagilCity.ru искусственный интеллект отлично справляется с созданием стилизованных, уникальных изображений, в которых можно уловить ноты знакомого нам быта жителей Нижнего Тагила.