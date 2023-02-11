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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Художника из Екатеринбурга обвинили в фашизме за картины в поддержку СВО

11 февраля 2023, 12:24
Фото: Соцсети Евгения Гладких
Художника Евгения Гладких из Екатеринбурга неизвестные в соцсетях называют фашистом за патриотические картины и шлют угрозы. Его сестра переживает за безопасность брата.

По словам художника, сообщение, в котором неизвестные называют его в соцсетях «зиганутым фашистом» ему переслала сестра.

Она попросила меня быть аккуратнее, так как считает, что я уже в розыске у украинцев. Раньше я тоже получал угрозы с нецензурной бранью в соцсетях. Эти номера я блокировал, — рассказал Евгений Гладких TagilCity.ru.
Фото: Евгений Гладких

Он пояснил, что в полицию по этому поводу не обращался и считает, что бесполезно искать людей, которые ему угрожают.

Наверное, просто кого-то задело, что я рисую патриотические рисунки. Пусть пугают, дома я сидеть все равно не собираюсь, — отметил художник.
Фото: Евгений Гладких

Также Евгений Гладких рассказал, что сейчас помогает волонтерам из организации «Урал своих не бросает». Она отправляет гуманитарные грузы военнослужащим на СВО. Художник организовывает выставки, а также передает картины в военный госпиталь.

Напомним, Евгений Гладких ранее распродавал свои картины, чтобы помогать больным детям со СМА.

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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Свердловская область#Екатеринбург#Операция на Украине#Художник#Картины#Угрозы
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