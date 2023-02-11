Художника из Екатеринбурга обвинили в фашизме за картины в поддержку СВО

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
По словам художника, сообщение, в котором неизвестные называют его в соцсетях «зиганутым фашистом» ему переслала сестра.
Она попросила меня быть аккуратнее, так как считает, что я уже в розыске у украинцев. Раньше я тоже получал угрозы с нецензурной бранью в соцсетях. Эти номера я блокировал, — рассказал Евгений Гладких TagilCity.ru.
Он пояснил, что в полицию по этому поводу не обращался и считает, что бесполезно искать людей, которые ему угрожают.
Наверное, просто кого-то задело, что я рисую патриотические рисунки. Пусть пугают, дома я сидеть все равно не собираюсь, — отметил художник.
Также Евгений Гладких рассказал, что сейчас помогает волонтерам из организации «Урал своих не бросает». Она отправляет гуманитарные грузы военнослужащим на СВО. Художник организовывает выставки, а также передает картины в военный госпиталь.
Напомним, Евгений Гладких ранее распродавал свои картины, чтобы помогать больным детям со СМА.