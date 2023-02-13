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Published Сегодня, 05:36

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Updated Сегодня, 05:38

Автобус с 30 пассажирами столкнулся с иномаркой в Свердловской области

13 февраля 2023, 05:36
Фото: 1MI
Легковой автомобиль марки Mazda и автобус Kia с тридцатью пассажирами столкнулись на Тюменском тракте. Инцидент случился 12 февраля в 15:30 по уральскому времени в Свердловской области.

Служащие ГИБДД приехали на место аварии, чтобы разобраться в обстоятельствах ДТП. Оказалось, что пассажирский транспорт ехал со стороны Туринской Слободы в Екатеринбург. Предварительно, дорожно-транспортное происшествие случилось из-за несоблюдения водителем дистанции между машинами.

Авария привела к затруднительному движению на дорогах в течение некоторого времени, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД Свердловской области.

Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с пострадавшими школьниками под Туринском
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Ранее стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль следствие по факту ДТП со школьным автобусом. В результате аварии пострадали дети.

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#Анна Варнакина#Авария#Автобус#Пассажиры#ДТП#Свердловская область
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