Автобус с 30 пассажирами столкнулся с иномаркой в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Служащие ГИБДД приехали на место аварии, чтобы разобраться в обстоятельствах ДТП. Оказалось, что пассажирский транспорт ехал со стороны Туринской Слободы в Екатеринбург. Предварительно, дорожно-транспортное происшествие случилось из-за несоблюдения водителем дистанции между машинами.
Авария привела к затруднительному движению на дорогах в течение некоторого времени, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД Свердловской области.
Ранее стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль следствие по факту ДТП со школьным автобусом. В результате аварии пострадали дети.