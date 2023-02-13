Двое детей пострадали в ДТП на обходе села Туринская Слобода

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
На данный момент известно, что женщина за рулем Ford Focus выезжала со второстепенной дороги и не пропустила SsangYung Actyon, который ехал по главной дороге. В аварии получили различные травмы дети, которые ехали в автомобиле американского производства.
Выяснилось, что у 6-летней девочки обнаружены только ушибы — ее отправили домой после медосмотра. У 11-летнего юноши обнаружили перелом кисти. Благодаря тому, что дети были пристегнуты ремнями безопасности, а девочка сидела в автокресле, несовершеннолетние не получили серьезных травм.
Женщина рассказала госавтоинспекторам, что допустила столкновение из-за того, что была ослеплена солнцем. На нее составили административный протокол за нарушение ПДД. Проводится проверка, сообщает УГИБДД Свердловской области.