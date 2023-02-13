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Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

Двое детей пострадали в ДТП на обходе села Туринская Слобода

13 февраля 2023, 05:59
Фото: УГИБДД Свердловской области
Женщина не пропустила автомобиль, в результате чего произошло ДТП и пострадали 2 ребенка. Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах инцидента, произошедшего на 4 километре обхода села Туринская слобода. Авария произошла 12 февраля в 16:30 по уральскому времени.

На данный момент известно, что женщина за рулем Ford Focus выезжала со второстепенной дороги и не пропустила SsangYung Actyon, который ехал по главной дороге. В аварии получили различные травмы дети, которые ехали в автомобиле американского производства.

Выяснилось, что у 6-летней девочки обнаружены только ушибы — ее отправили домой после медосмотра. У 11-летнего юноши обнаружили перелом кисти. Благодаря тому, что дети были пристегнуты ремнями безопасности, а девочка сидела в автокресле, несовершеннолетние не получили серьезных травм.

Фото: УГИБДД Свердловской области

Женщина рассказала госавтоинспекторам, что допустила столкновение из-за того, что была ослеплена солнцем. На нее составили административный протокол за нарушение ПДД. Проводится проверка, сообщает УГИБДД Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Дети#Травмы#Авария#ПДД#Нарушение ПДД#ДТП#Свердловская область
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