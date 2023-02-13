Двое детей пострадали в ДТП на обходе села Туринская Слобода

Выяснилось, что у 6-летней девочки обнаружены только ушибы — ее отправили домой после медосмотра. У 11-летнего юноши обнаружили перелом кисти. Благодаря тому, что дети были пристегнуты ремнями безопасности, а девочка сидела в автокресле, несовершеннолетние не получили серьезных травм.