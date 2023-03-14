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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Спустя два месяца в Сухой Лог привезли тело погибшего на СВО многодетного отца

14 марта 2023, 12:55
Фото: 1MI
Многодетный отец из Сухого Лога скончался на СВО. Его тело пришло на родину спустя два месяца.

Прощание с 37-летним Валерием Тимираевым проходит 14 марта, об этом сообщили в местной администрации.

Валерий прожил в Сухом Логе последние 13 лет. Он трудился слесарем-ремонтником на Староцементном заводе. На спецоперацию он отправился в конце сентября.

Погиб он в Луганской области в районе Сватово и Кременной, где он занимался обустройством блиндажей. Как рассказали свидетели машина, на которой он ездил, попала под обстрел. Никаких шансов выжить у него не было.

Смерть Валерия наступила 21 декабря. Дома его возврата ждали трое сыновей.

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