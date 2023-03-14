Спустя два месяца в Сухой Лог привезли тело погибшего на СВО многодетного отца

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Прощание с 37-летним Валерием Тимираевым проходит 14 марта, об этом сообщили в местной администрации.
Валерий прожил в Сухом Логе последние 13 лет. Он трудился слесарем-ремонтником на Староцементном заводе. На спецоперацию он отправился в конце сентября.
Погиб он в Луганской области в районе Сватово и Кременной, где он занимался обустройством блиндажей. Как рассказали свидетели машина, на которой он ездил, попала под обстрел. Никаких шансов выжить у него не было.
Смерть Валерия наступила 21 декабря. Дома его возврата ждали трое сыновей.