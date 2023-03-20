Неизвестные подожгли офис УК «Чкаловская» в Екатеринбурге

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в городском отделении по связям со СМИ УМВД России, огонь повредил оконную раму. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 21.54, а спустя всего восемь минут огонь был локализован и потушен. Чтобы пролить и разобрать сгоревшие конструкции огнеборцам понадобилось еще около получаса. Были задействованы 3 единицы техники и 11 человек личного состава.