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Неизвестные подожгли офис УК «Чкаловская» в Екатеринбурге

20 марта 2023, 08:40
Фото: Фото: МЧС по Свердловской области
Вечером 19 марта в Екатеринбурге неизвестные облили горючей жидкостью подоконник офиса УК «Чкаловская» и подожгли.

Пожар случился на ул. Колхозников, 68. Злоумышленники разбили окно первого этажа трехэтажного муниципального жилого здания, где располагается офис Управляющей компании «Чкаловская», облили легко воспламеняющейся жидкостью подоконник и подожгли.

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в городском отделении по связям со СМИ УМВД России, огонь повредил оконную раму. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 21.54, а спустя всего восемь минут огонь был локализован и потушен. Чтобы пролить и разобрать сгоревшие конструкции огнеборцам понадобилось еще около получаса. Были задействованы 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

Участковые уполномоченные и сотрудники полиции приступили к мероприятиям по проверке данного инцидента.

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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Криминал#Полиция#Пожар#Злоумышленники#Управляющая компания#Пожарные
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