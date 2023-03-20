Неизвестные подожгли офис УК «Чкаловская» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
Пожар случился на ул. Колхозников, 68. Злоумышленники разбили окно первого этажа трехэтажного муниципального жилого здания, где располагается офис Управляющей компании «Чкаловская», облили легко воспламеняющейся жидкостью подоконник и подожгли.
Как сообщили «КП-Екатеринбург» в городском отделении по связям со СМИ УМВД России, огонь повредил оконную раму. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 21.54, а спустя всего восемь минут огонь был локализован и потушен. Чтобы пролить и разобрать сгоревшие конструкции огнеборцам понадобилось еще около получаса. Были задействованы 3 единицы техники и 11 человек личного состава.
Участковые уполномоченные и сотрудники полиции приступили к мероприятиям по проверке данного инцидента.