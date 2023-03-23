TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

В Свердловской области начинается формирование участковых избирательных комиссий

23 марта 2023, 07:45
Фото: 1MI
Всего в Свердловской области будет сформировано и утверждено 2393 участковых избирательных комиссии.

Численность состава комиссий, формируемых на новый срок полномочий, будет утверждена не позднее 29 марта, сообщают в областной избирательной комиссии. Предложения по кандидатурам можно вносить с 30 марта по 28 апреля.

Своих представителей в состав участковых избирательных комиссий могут не только партии и общественные объединения, но и собрания избирателей по месту работы, учебы, службы или места жительства.

Впервые отличительной чертой при формировании комиссий будет их проверка на предмет нахождения в списке иноагентов, так как на их вхождение в УИК действует запрет.

Выборы в Екатеринбургскую городскую думу - главная избирательная кампания в регионе в этом году. Также свердловчане придут на выборы в думы Верхней Пышмы и Качканара.

Партия «Новые люди» предложила оценивать работу чиновников через Госуслуги
Узнать подробнее
Читайте также:
Все депутаты молодежной думы Нижнего Тагила посетили первое заседаниеРЭК признает переплату за ЖКХ второй месяц подряд в Свердловской областиРасширен список претендентов на выплаты из-за СВО в Свердловской области
#Свердловская область#Общество#УИК#Избирательная комиссия#Выборы#Избиратели#Наталья Лушина
Подпишитесь
На депутата Нижнего Тагила Римму Ильину составлен протокол за незаконный митинг
21 марта 12:21
В Нижнем Тагиле открылся мобильный пункт для записи добровольцев на СВО
21 марта 08:42
Перевозчики в Тагиле получили второе предостережение от дорнадзора за игнор незрячих
21 марта 10:51
4 тысячи рабочих не хватает на оборонных предприятиях Свердловской области
Вчера, 12:49
Не менее 650 подростков из Нижнего Тагила трудоустроят в этом году на летний период
Вчера, 11:05
УВЗ объявляет набор на обучение с выплатой стипендии в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:53