В Свердловской области начинается формирование участковых избирательных комиссий

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
Численность состава комиссий, формируемых на новый срок полномочий, будет утверждена не позднее 29 марта, сообщают в областной избирательной комиссии. Предложения по кандидатурам можно вносить с 30 марта по 28 апреля.
Своих представителей в состав участковых избирательных комиссий могут не только партии и общественные объединения, но и собрания избирателей по месту работы, учебы, службы или места жительства.
Впервые отличительной чертой при формировании комиссий будет их проверка на предмет нахождения в списке иноагентов, так как на их вхождение в УИК действует запрет.
Выборы в Екатеринбургскую городскую думу - главная избирательная кампания в регионе в этом году. Также свердловчане придут на выборы в думы Верхней Пышмы и Качканара.