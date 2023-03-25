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Министерство просвещения планирует объединить в Екатеринбурге УрГПУ и РГППУ

25 марта 2023, 08:45
Фото: 1MI
Два крупнейших педагогических университета Екатеринбурга — УрГПУ и РГППУ — могут объединиться в одно учреждение.

В Министерстве просвещения РФ рассматривается вопрос об объединении УрГПУ и РГППУ. Но процесс пока не запущен. Для этого требуется заключение комиссии по оценке последствий такого шага, которая пока не создана.

Преподаватели и студенты вузов попросили дать разъяснения депутата Государственной думы Андрея Альшевских, который, в свою очередь обратился к учредителю обоих учебных заведений, Министерству просвещения РФ. Минпросвещения подтвердило, что хотело бы видеть в Екатеринбурге одно крупное педагогическое высшее учебное заведение.

Основной целью создания в Свердловской области нового крупного педагогического университета является содействие в достижении национальных целей Российской Федерации, — говорится в документе, опубликованном в телеграм-канале Альшевских.

Кроме того, в Министерстве просвещения РФ подчеркнули, что объединение вузов не повлечет за собой сокращений преподавателей, если суммарная численность обучающихся в обоих вузах сохранится.

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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Общество#Вуз#Министерство просвещения#Студенты
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