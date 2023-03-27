Первые случаи укусов клещей зафиксированы в Свердловской области

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По данным ведомства, за прошедшие выходные уже зарегистрированы три укуса клещами. Один из них – в черте Екатеринбурга. Кроме того, от одного клеща избавили жителя Богдановича, когда он находился в Сысертском районе. От укусов членистоногих пострадали и два екатеринбуржца. Один – тоже в Сысертском районе, а второй – в черте столицы свердловской области.
По мнению эпидемиологов, в этом году в уральских лесах иксодовых клещей будет больше, чем в прошлом, но число укусов, наоборот, должно снизиться, однако погодные факторы могут внести свои коррективы, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. В минувшем году сезон клещей стартовал 10 апреля и продлился до октября. Специалисты уверены, что лучшая защита от клещевого вирусного энцефалита – плановая вакцинация.