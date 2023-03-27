Первые случаи укусов клещей зафиксированы в Свердловской области

По данным ведомства, за прошедшие выходные уже зарегистрированы три укуса клещами. Один из них – в черте Екатеринбурга. Кроме того, от одного клеща избавили жителя Богдановича, когда он находился в Сысертском районе. От укусов членистоногих пострадали и два екатеринбуржца. Один – тоже в Сысертском районе, а второй – в черте столицы свердловской области.