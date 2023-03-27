Тело женщины со следами укусов обнаружили в Астрахани

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Тело местной жительницы 1979 года рождения со следами рвано-укушенных ран обнаружено на парковке. Трагедия произошла в Советском районе Астрахани, у одного из домов по 1 проезду Рождественского.
С телом работают эксперты. Предположительно, что смерть женщины не носит криминального характера, но необходимо выяснить, были ли раны нанесены прижизненно или появились уже после смерти от какой-либо иной причины.
Жители Астраханской области часто жалуются на опасность, исходящую от бездомных собак. Они сбиваются в стаи и появляются в людных местах, представляя собой определенную опасность. Около недели назад в этом же районе было обнаружено тело 53-летнего мужчины, проживавшего поблизости, со сходными ранами, сообщает «РИА Новости».