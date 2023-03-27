Тело женщины со следами укусов обнаружили в Астрахани

Жители Астраханской области часто жалуются на опасность, исходящую от бездомных собак. Они сбиваются в стаи и появляются в людных местах, представляя собой определенную опасность. Около недели назад в этом же районе было обнаружено тело 53-летнего мужчины, проживавшего поблизости, со сходными ранами, сообщает «РИА Новости».