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Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Тело женщины со следами укусов обнаружили в Астрахани

27 марта 2023, 10:37
Фото: 1MI
В Следственном отделе Астрахани предполагают, что женщина погибла от укусов бездомных собак.

Тело местной жительницы 1979 года рождения со следами рвано-укушенных ран обнаружено на парковке. Трагедия произошла в Советском районе Астрахани, у одного из домов по 1 проезду Рождественского.

С телом работают эксперты. Предположительно, что смерть женщины не носит криминального характера, но необходимо выяснить, были ли раны нанесены прижизненно или появились уже после смерти от какой-либо иной причины.

Жители Астраханской области часто жалуются на опасность, исходящую от бездомных собак. Они сбиваются в стаи и появляются в людных местах, представляя собой определенную опасность. Около недели назад в этом же районе было обнаружено тело 53-летнего мужчины, проживавшего поблизости, со сходными ранами, сообщает «РИА Новости».

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#Наталья Лушина#Смерть#Происшествия#Бездомные собаки#Загрызли#Астрахань
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