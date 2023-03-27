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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Убийца двух человек из Свердловской области получил 17 лет строгого режима

27 марта 2023, 07:32
Фото: 1MI
В Свердловском областном суде огласили приговор по делу об убийстве мужчины и женщины из ревности.

Двойное убийство было совершено в Нижнесергинском районе Свердловской области 29 апреля 2022 года. Житель Бисерти Руслан Бакунов не смог смириться с уходом от него супруги Светланы. Она забрала дочь и сняла квартиру. Когда Светлана стала встречаться с их общим знакомым, Руслан зарезал обоих.

По ходатайству подсудимого уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Они признали его виновным в убийстве двух человек без какого-либо снисхождения единогласно.

Вину в убийстве подсудимый не отрицал, но утверждал, что совершил его неумышленно.

Приговор суда Бакунову - 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Также суд взыскал в пользу потерпевшего возмещение морального вреда в размере 500 тысяч руб.

Приговор не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.

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