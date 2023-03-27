В Екатеринбурге лже-полицейский похитил у пенсионерки полмиллиона рублей

Мошенническая схема «внучка попала в ДТП» была использована аферистами, которым удалось обмануть екатеринбурженку 1950 года рождения. Пожилая женщина обратилась в отдел полиции № 4 Ленинского района и рассказала, что ей на домашний стационарный телефон позвонила неизвестная девушка и сказала, что она спровоцировала ДТП, и что для решения вопроса с пострадавшими ей нужны деньги. Женщине показалось, что это ее внучка.