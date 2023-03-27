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Published Сегодня, 11:11

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Updated Сегодня, 11:13

В Екатеринбурге лже-полицейский похитил у пенсионерки полмиллиона рублей

27 марта 2023, 11:11
Аферист в Екатеринбурге, представившись сотрудником полиции, рассказал пожилой женщине, что ее внучка «спровоцировала ДТП», и похитил у нее полмиллиона рублей.

Мошенническая схема «внучка попала в ДТП» была использована аферистами, которым удалось обмануть екатеринбурженку 1950 года рождения. Пожилая женщина обратилась в отдел полиции № 4 Ленинского района и рассказала, что ей на домашний стационарный телефон позвонила неизвестная девушка и сказала, что она спровоцировала ДТП, и что для решения вопроса с пострадавшими ей нужны деньги. Женщине показалось, что это ее внучка.

Затем с ней заговорил мужчина, представившийся сотрудником полиции. Он пояснил, что для того, чтобы ее внучку не привлекли к суду, родственникам потерпевших нужно передать сумму в 700-800 тысяч рублей.

Пенсионерка располагала только суммой в полмиллиона рублей, которые она передала «доверенному лицу потерпевших». В течение всего времени, пока «курьер» добирался за деньгами, «страж порядка» продолжал разговаривать с потерпевшей по телефону.

После того как сумма оказалась в руках у мошенников, сигнал прервался. Женщина поняла, что стала жертвой злоумышленников, и обратилась в полицию, сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Криминал#Деньги#Мошенничество#Телефонные мошенники#Пенсионерка
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