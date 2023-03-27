В Екатеринбурге лже-полицейский похитил у пенсионерки полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Мошенническая схема «внучка попала в ДТП» была использована аферистами, которым удалось обмануть екатеринбурженку 1950 года рождения. Пожилая женщина обратилась в отдел полиции № 4 Ленинского района и рассказала, что ей на домашний стационарный телефон позвонила неизвестная девушка и сказала, что она спровоцировала ДТП, и что для решения вопроса с пострадавшими ей нужны деньги. Женщине показалось, что это ее внучка.
Затем с ней заговорил мужчина, представившийся сотрудником полиции. Он пояснил, что для того, чтобы ее внучку не привлекли к суду, родственникам потерпевших нужно передать сумму в 700-800 тысяч рублей.
Пенсионерка располагала только суммой в полмиллиона рублей, которые она передала «доверенному лицу потерпевших». В течение всего времени, пока «курьер» добирался за деньгами, «страж порядка» продолжал разговаривать с потерпевшей по телефону.
После того как сумма оказалась в руках у мошенников, сигнал прервался. Женщина поняла, что стала жертвой злоумышленников, и обратилась в полицию, сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.