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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

7-месячный ребенок и его мать выжили в ДТП с грузовиком под Нижним Тагилом

28 марта 2023, 10:53
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Иномарку разорвало после столкновения с грузовиком под Нижним Тагилом

Под Нижним Тагилом произошло ДТП, результатом которого стали разбросанные по дороге и кювету детали от машин.

На трассе в районе Нижнего Тагила произошло ДТП. Машины разбросаны по дороге и в кювете. Очевидцы утверждали, что в аварии пострадал ребенок, пишет Е1.

По данным ГИБДД по Свердловской области, водитель иномарки Сhevrolet погиб на месте, а два пассажира - женщина и 7-месячный ребенок госпитализированы в больницу. На месте работают полицейские, спасатели и медики. Проводится проверка.

Свидетели аварии сняли разбросанные машины на видео. Согласно кадрам, на разных частях дороги и кювета лежат отдельные детали транспортных средств.

Также проезжающие мимо горожане на видео говорят, что на этом участке дороги часто происходят ДТП. На кадрах видно, как в зоне ЧП ходят люди, а также стоит машина ГИБДД с включенными мигалками.

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#Елена Озерова#ДТП#Авария#Ребенок#Очевидцы#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Дети
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