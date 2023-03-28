7-месячный ребенок и его мать выжили в ДТП с грузовиком под Нижним Тагилом

По данным ГИБДД по Свердловской области, водитель иномарки Сhevrolet погиб на месте, а два пассажира - женщина и 7-месячный ребенок госпитализированы в больницу. На месте работают полицейские, спасатели и медики. Проводится проверка.



Свидетели аварии сняли разбросанные машины на видео. Согласно кадрам, на разных частях дороги и кювета лежат отдельные детали транспортных средств.



Также проезжающие мимо горожане на видео говорят, что на этом участке дороги часто происходят ДТП. На кадрах видно, как в зоне ЧП ходят люди, а также стоит машина ГИБДД с включенными мигалками.