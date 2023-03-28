Мертвый человек найден около жилого дома в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Вокруг трупа была кровь. По версии одного из очевидцев, человек мог упасть с балкона между восемью и девятью часами утра, пишет Е1.
Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники полиции. Подробностей инцидента пока нет.
Напомним, в феврале 2023 года в Нижнем Тагиле нетрезвый горожанин вышел на балкон, чтобы покурить, но в какой-то момент потерял равновесие и упал вниз. После падения он выжил. Были вызваны медики и сотрудники полиции.