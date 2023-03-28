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Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Мертвый человек найден около жилого дома в Екатеринбурге

28 марта 2023, 05:24
Фото: 1MI
Местные жители обнаружили мертвого человека возле подъезда жилого дома в Базовом переулке в Екатеринбурге. Происшествие случилось утром 28 марта 2023 года.

Вокруг трупа была кровь. По версии одного из очевидцев, человек мог упасть с балкона между восемью и девятью часами утра, пишет Е1.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники полиции. Подробностей инцидента пока нет.

Напомним, в феврале 2023 года в Нижнем Тагиле нетрезвый горожанин вышел на балкон, чтобы покурить, но в какой-то момент потерял равновесие и упал вниз. После падения он выжил. Были вызваны медики и сотрудники полиции.

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