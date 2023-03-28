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Published Сегодня, 06:59

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Студентка из Екатеринбурга обвинила любовника в изнасиловании

28 марта 2023, 06:59
Фото: 1MI
18-летняя первокурсница из Екатеринбурга спустя пять месяцев обвинила молодого человека, пообещавшего на ней жениться, в изнасиловании.

22-летний житель Новосибирска и 18-летняя уроженка Таджикистана познакомились на свадьбе у родственников летом 2021 года и в дальнейшем продолжили переписываться. Минувшим летом девушка переехала в Екатеринбург. А в октябре парень пригласил ее в гости в Новосибирск и оплатил перелет.

1 ноября девушка прилетела к молодому человеку, он ее встретил и привез в свою квартиру на улице Некрасова. По словам девушки, он вступил с ней в половую связь без ее согласия, а затем пообещал жениться, сообщает «КП-Екатеринбург».

По прошествии почти пяти месяцев девушка заявила о случившемся в полицию. Ее заявление передано в Следственный Комитет.

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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Криминал#Изнасилование#Следственный комитет
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