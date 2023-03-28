Студентка из Екатеринбурга обвинила любовника в изнасиловании

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
22-летний житель Новосибирска и 18-летняя уроженка Таджикистана познакомились на свадьбе у родственников летом 2021 года и в дальнейшем продолжили переписываться. Минувшим летом девушка переехала в Екатеринбург. А в октябре парень пригласил ее в гости в Новосибирск и оплатил перелет.
1 ноября девушка прилетела к молодому человеку, он ее встретил и привез в свою квартиру на улице Некрасова. По словам девушки, он вступил с ней в половую связь без ее согласия, а затем пообещал жениться, сообщает «КП-Екатеринбург».
По прошествии почти пяти месяцев девушка заявила о случившемся в полицию. Ее заявление передано в Следственный Комитет.