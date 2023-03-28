Трех курсантов Военной академии под Санкт-Петербургом нашли мертвыми

Трое молодых людей 26 марта вернулись из увольнения, приняли участие в построении и легли спать. Курсанты служили по контракту с прошлого года. Двоим из них было всего 19 лет, они приехали из Владивостока и Нальчика, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».