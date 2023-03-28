Трех курсантов Военной академии под Санкт-Петербургом нашли мертвыми

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
Трое молодых людей 26 марта вернулись из увольнения, приняли участие в построении и легли спать. Курсанты служили по контракту с прошлого года. Двоим из них было всего 19 лет, они приехали из Владивостока и Нальчика, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Утром они внезапно почувствовали себя плохо. У них появились симптомы эпилепсии, изо рта пошла пена. Молодые люди скончались. Телесных повреждений на их телах обнаружено не было. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства их гибели, сообщает Lenta.Ru.
Как сообщалось, 28 марта в Екатеринбурге у подъезда жилого дома в Базовом переулке обнаружено окровавленное тело мужчины. По словам очевидцев, он мог упасть с одного из балконов.