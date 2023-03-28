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Published Сегодня, 08:40

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Трех курсантов Военной академии под Санкт-Петербургом нашли мертвыми

28 марта 2023, 08:40
В казарме Военной академии связи имени Буденного в Сертолово обнаружены тела троих мертвых курсантов.

Трое молодых людей 26 марта вернулись из увольнения, приняли участие в построении и легли спать. Курсанты служили по контракту с прошлого года. Двоим из них было всего 19 лет, они приехали из Владивостока и Нальчика, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Утром они внезапно почувствовали себя плохо. У них появились симптомы эпилепсии, изо рта пошла пена. Молодые люди скончались. Телесных повреждений на их телах обнаружено не было. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства их гибели, сообщает Lenta.Ru.

Как сообщалось, 28 марта в Екатеринбурге у подъезда жилого дома в Базовом переулке обнаружено окровавленное тело мужчины. По словам очевидцев, он мог упасть с одного из балконов.

Мертвый человек найден около жилого дома в Екатеринбурге
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#Наталья Лушина#Происшествия#Смерть#Курсанты#Тела#Санкт-Петербург
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