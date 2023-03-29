Где написать Тотальный диктант в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Запись на участие в Тотальном диктанте открыта. Поучаствовать в самой известной образовательной акции можно будет 8 апреля. Для регистрации доступны 35 площадок в Нижнем Тагиле и его пригороде. Три из них будут закрытые, а на остальные сможет попасть каждый желающий проверить себя на знание русского языка.
В этом году Нижний Тагил стал столицей Тотального диктанта. Демидовский железоделательный завод станет его центральной площадкой. Здесь читать текст диктанта будет российский писатель и журналист Василий Авченко.
Самая большая площадка Тотального диктанта в городе — Нижнетагильский драматический театр. На ней разместятся 300 участников, которым диктовать текст будет заслуженный артист России Игорь Булыгин. В доме-музее Окуджавы роль диктующего возьмет на себя Евгений Горенбург, организатор «Ночи музыки». А все, кто хочет написать диктант перьевыми ручками, смогут попробовать это сделать в православной гимназии на Старой Гальянке.
Всем желающим принять участие в популярном образовательном мероприятии, нужно захватить с собой паспорт. Начало — 8 апреля в 13.00
Но сначала нужно зарегистрироваться. Это можно сделать на сайте Тотального диктанта totaldict.ru/nizhny tagil/#/stages, а также в соцсетях «ВКонтакте» или «Одноклассники».
Площадки Тотального диктанта в Нижнем Тагиле: