Где написать Тотальный диктант в Нижнем Тагиле

Запись на участие в Тотальном диктанте открыта. Поучаствовать в самой известной образовательной акции можно будет 8 апреля. Для регистрации доступны 35 площадок в Нижнем Тагиле и его пригороде. Три из них будут закрытые, а на остальные сможет попасть каждый желающий проверить себя на знание русского языка.