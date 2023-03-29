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Где написать Тотальный диктант в Нижнем Тагиле

29 марта 2023, 10:23
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле на Тотальный диктант открыта регистрация

В Нижнем Тагиле, столице Тотального диктанта-2023, стартовала регистрация участников на любую из 35-и площадок.

Запись на участие в Тотальном диктанте открыта. Поучаствовать в самой известной образовательной акции можно будет 8 апреля. Для регистрации доступны 35 площадок в Нижнем Тагиле и его пригороде. Три из них будут закрытые, а на остальные сможет попасть каждый желающий проверить себя на знание русского языка.

В этом году Нижний Тагил стал столицей Тотального диктанта. Демидовский железоделательный завод станет его центральной площадкой. Здесь читать текст диктанта будет российский писатель и журналист Василий Авченко.

Самая большая площадка Тотального диктанта в городе — Нижнетагильский драматический театр. На ней разместятся 300 участников, которым диктовать текст будет заслуженный артист России Игорь Булыгин. В доме-музее Окуджавы роль диктующего возьмет на себя Евгений Горенбург, организатор «Ночи музыки». А все, кто хочет написать диктант перьевыми ручками, смогут попробовать это сделать в православной гимназии на Старой Гальянке.

Всем желающим принять участие в популярном образовательном мероприятии, нужно захватить с собой паспорт. Начало — 8 апреля в 13.00

Но сначала нужно зарегистрироваться. Это можно сделать на сайте Тотального диктанта totaldict.ru/nizhny tagil/#/stages, а также в соцсетях «ВКонтакте» или «Одноклассники».

Площадки Тотального диктанта в Нижнем Тагиле:

  1. Демидовский железоделательный завод (главная площадка) — Поселок Черноисточинск, ул. Кирова 2а. Читает Василий Авченко, автор Тотального диктанта-2023.
  2. Эко-индустриальный технопарк «Старый демидовский завод» — Нижний Тагил, пр-т Ленина, 1б (место сбора участников уточняется). Читает Эльвира Меркушева, директор музея-заповедника «Горнозаводской Урал», заслуженный работник культуры РФ.
  3. Музей «Лисьегорская башня» — Закрытая площадка. Читает Анна Богачева, драматург, сценарист (Екатеринбург).
  4. Музей «Демидовская дача» — Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 5А (1 этаж). Читает Владислав Пинаев, мэр Нижнего Тагила.
  5. Центральная городская библиотека — Нижний Тагил, пр-т Строителей, 1а. Читает Илья Скворцов, заслуженный артист России, художественный руководитель Екатеринбургского Дома актёра.
  6. Дом-музей Булата Окуджавы — Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 20а. Читает Евгений Горенбург, организатор и генеральный продюсер фестиваля «Старый Новый Рок», международного фестиваля Ural Music Night.
  7. Нижнетагильский драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка — Нижний Тагил, пр-т Ленина, 33. Читает Игорь Булыгин, заслуженный артист РФ, художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра имени Д. Н. Мамина-Сибиряка.
  8. Центр «Мой бизнес» — Нижний Тагил, пр-т Мира, 2а. Закрытая площадка. Читает Сергей Федореев, директор центра «Мой бизнес».
  9. Креативный кластер «Самородок» — Нижний Тагил, пр-т Мира, 49.
  10. Центр подготовки персонала УВЗ — Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28. Читает Алла Пислегина, почетный гражданин Нижнего Тагила, директор выставочного комплекса «Уралвагонзавода».
  11. Нижнетагильская вечерняя школа №1. Закрытая площадка.
  12. Центр подготовки персонала Евраз Урал — Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 70, аудитория 326.
  13. Центр общественных инициатив — Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 65.
  14. Отель Demidov Plaza — Нижний Тагил, ул. Горошникова, 11. Читает Алена Галкина, руководитель и режиссер театра-студии «Зеркало», лауреат премии Союза театральных деятелей России.
  15. Духовно-просветительский центр — Нижний Тагил, ул. Совхозная, 5б.
  16. Нижнетагильский дом учителя — Нижний Тагил, пр. Ленина, 17. Читает Людмила Кузнецова, председатель Нижнетагильской городской организации профсоюзов работников образования и науки РФ.
  17. Православная гимназия во имя святого Александра Невского — Нижний Тагил, ул. Совхозная, 7.
  18. Школа №5, село Николо-Павловское — Николо-Павловское, ул. Новая, 9.
  19. Школа №3, поселок Черноисточинск — Черноисточинск ул. Юбилейная, 5.
  20. Политехническая гимназия — Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, 1а. Читает Татьяна Ткачева, директор театра кукол.
  21. Школа №100 — Нижний Тагил, ул. Смелянского, 5.
  22. Гимназия №18 — Нижний Тагил, ул. Газетная, 27. Читает Елена Овчинникова, «Российская газета».
  23. Школа №90 — Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 60.
  24. Школа №12, деревня Усть-Утка — Усть-Утка, ул. Советская, 12.
  25. Школа №25 — Нижний Тагил, поселок Старатель, ул. Гагарина, 11.
  26. Филиал УРФУ в Нижнем Тагиле — Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 59а. Читает Владислав Потанин, директор филиала.
  27. Нижнетагильский машиностроительный техникум — Нижний Тагил, пр-т Вагоностроителей, 14а. Читает Вадим Раудштейн, председатель Нижнетагильской городской думы.
  28. Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт — Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 57.
  29. Факультет художественного образования НТГСПИ — Нижний Тагил, пр-т Мира 25. Читает Владимир Зуев, заслуженный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств.
  30. Нижнетагильский педагогический колледж № 1 — Нижний Тагил, ул. Островского, 3.
  31. Торгово-экономический колледж — Нижний Тагил, пр-т Ленина, 2а.
  32. Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Н. А. Демидова — Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 2.
  33. Горно-металлургический колледж имени Черепановых — Нижний Тагил, пр-т Ленина, 38.
  34. Центр образования №1 — Нижний Тагил, ул. Карла Либкнехта, 30.
  35. Колесобандажный цех ЕВРАЗ НТМК — Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1.
Буква А — начало всех начал: в Нижнем Тагиле открыли символ «Тотального диктанта»
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#Наталья Лушина#Нижний Тагил#Свердловская область#Общество#Тотальный диктант#Акция#Образование
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