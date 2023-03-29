Компания-перевозчик «Техноком» в Тагиле получила предостережение за отсутствие ОСАГО

Выяснилось, что «Техноком» не соблюдает требования порядка по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также прохождения технического осмотра. Кроме того, один из автомобилей автопарка ездил с неисправным лобовым стеклом, а это не обеспечивает безопасность дорожного движения.