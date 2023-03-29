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Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Компания-перевозчик «Техноком» в Тагиле получила предостережение за отсутствие ОСАГО

29 марта 2023, 15:21
Фото: 1MI
Предостережение из-за выявленных нарушений получило ООО «Техноком» из Нижнего Тагила после проверки, проведенной МТУ Ространснадзора по УФО.

Выяснилось, что «Техноком» не соблюдает требования порядка по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также прохождения технического осмотра. Кроме того, один из автомобилей автопарка ездил с неисправным лобовым стеклом, а это не обеспечивает безопасность дорожного движения.

В результате перевозчик получил предостережение с требованием незамедлительно принять меры по соблюдению установленных требований и устранению нарушений. Также необходимо провести дополнительный инструктаж с должностными лицами, ответственными за выпуск транспортных средств на линию.

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#Евгения Сафина#Проверка#Техосмотр#Нарушения#Перевозчик#Автобусы#Транспорт#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#ОСАГО
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