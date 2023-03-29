Компания-перевозчик «Техноком» в Тагиле получила предостережение за отсутствие ОСАГО

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Выяснилось, что «Техноком» не соблюдает требования порядка по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также прохождения технического осмотра. Кроме того, один из автомобилей автопарка ездил с неисправным лобовым стеклом, а это не обеспечивает безопасность дорожного движения.
В результате перевозчик получил предостережение с требованием незамедлительно принять меры по соблюдению установленных требований и устранению нарушений. Также необходимо провести дополнительный инструктаж с должностными лицами, ответственными за выпуск транспортных средств на линию.