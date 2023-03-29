Мужчина сбил насмерть опасного убийцу-рецидивиста в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Водитель ехал по улице Розы Люксембург со скоростью 40 км/ч. Наезд на пешехода случился из-за того, что водитель поздно его заметил, пишет Е1.
В итоге аварии мужчина получил травму головы, шеи, туловища, конечностей, в результате чего он скончался в больнице на следующий день после происшествия, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По словам адвоката, погибший шел по проезжей части, тем самым грубо нарушив правила дорожного движения. Водителя будут судить за нарушение ПДД. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
У рецидивиста имелись судимости за грабеж и убийства. Последний раз в отношении него было возбуждено уголовное дело в 2022 году за убийство, но в суд его отправить не успели, так как обвиняемый сбежал в неизвестном направлении.
Напомним, 21 марта 2023 года в Карпинске пьяный мужчина сбил пешехода во дворе дома. В результате ДТП пострадавший получил гематомы ноги, ушиб и ссадины.