TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Мужчина сбил насмерть опасного убийцу-рецидивиста в Екатеринбурге

29 марта 2023, 04:06
Фото: 1MI
34-летний житель Екатеринбурга насмерть сбил 64-летнего неоднократно судимого убийцу, который находился в розыске в Нижнем Тагиле. ДТП произошло 18 июня 2022 года.

Водитель ехал по улице Розы Люксембург со скоростью 40 км/ч. Наезд на пешехода случился из-за того, что водитель поздно его заметил, пишет Е1.

В итоге аварии мужчина получил травму головы, шеи, туловища, конечностей, в результате чего он скончался в больнице на следующий день после происшествия, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По словам адвоката, погибший шел по проезжей части, тем самым грубо нарушив правила дорожного движения. Водителя будут судить за нарушение ПДД. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

У рецидивиста имелись судимости за грабеж и убийства. Последний раз в отношении него было возбуждено уголовное дело в 2022 году за убийство, но в суд его отправить не успели, так как обвиняемый сбежал в неизвестном направлении.

Напомним, 21 марта 2023 года в Карпинске пьяный мужчина сбил пешехода во дворе дома. В результате ДТП пострадавший получил гематомы ноги, ушиб и ссадины.

Нетрезвый водитель сбил пешехода во дворе жилого дома в Карпинске
Узнать подробнее
Читайте также:
7-месячный ребенок и его мать выжили в ДТП с грузовиком под Нижним ТагиломОдна погибла и пятеро пострадали в ДТП на автодороге «Пермь-Екатеринбург»«Женщину забрали, номера скрутили»: в Нижнем Тагиле произошло «одинокое» ДТП
#Елизавета Зиборова#ДТП#Екатеринбург#Свердловская область#Новости УрФО#Смерть#Авария
Подпишитесь
Предложили устроить фейерверк. Пенсионерка пыталась сжечь военкомат в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:32
Уральские юристы сомневаются, что экс-мэр Евгений Ройзман* выйдет на свободу 30 марта
Вчера, 15:44
Жительница Рязани отсудила денежную компенсацию у Росприроднадзора за грязный воздух
Вчера, 14:40
Укротитель тигров Карлос Бресчиани о Нижнем Тагиле, хищниках и жизни в России
27 марта 10:47
Воют машины, трясутся стекла. На Вагонке в Нижнем Тагиле слышны взрывы
27 марта 07:00
«Зеленая волна» появится на улице Фрунзе и Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:48