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Published Сегодня, 17:13

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

Похоронена убившая своих детей и покончившая с собой мать в Екатеринбурге

29 марта 2023, 17:13
Фото: 1MI
37-летняя жительница Екатеринбурга, убившая своих детей и покончившая с собой, была похоронена 29 марта 2023 года.

Тело погибшей свердловчанки было похоронено на Западном кладбище. На прощание с женщиной пришли родственники и друзья, пишет Е1.

По словам родных, екатеринбурженка состояла на учете в связи с имевшейся у нее психической болезнью и принимала нужные ей лекарственные средства. Ранее у погибшей уже была попытка суицида, однако последнее время ничего подозрительного в ее поведении не было.

Семья выглядела благополучной. Между супругами не было скандалов, к детям также относились с любовью и заботой.

Напомним, происшествие случилось 25 марта 2023 года. Женщина, жившая с семьей в частном доме, пришла к многоэтажке и покончила с собой. При ней были рюкзак и документы.

Жительница Екатеринбурга убила себя и своих детей
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