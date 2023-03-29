Похоронена убившая своих детей и покончившая с собой мать в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Тело погибшей свердловчанки было похоронено на Западном кладбище. На прощание с женщиной пришли родственники и друзья, пишет Е1.
По словам родных, екатеринбурженка состояла на учете в связи с имевшейся у нее психической болезнью и принимала нужные ей лекарственные средства. Ранее у погибшей уже была попытка суицида, однако последнее время ничего подозрительного в ее поведении не было.
Семья выглядела благополучной. Между супругами не было скандалов, к детям также относились с любовью и заботой.
Напомним, происшествие случилось 25 марта 2023 года. Женщина, жившая с семьей в частном доме, пришла к многоэтажке и покончила с собой. При ней были рюкзак и документы.