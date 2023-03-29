Стали известны обстоятельства смерти журналистки из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Смерть Екатерины наступила вследствие острой патологии ЖКТ, из-за которой началось внутреннее кровотечение.
24 марта 2023 года молодая женщина стала жаловаться на боли в животе, рассказал редакции TagilCity.ru брат девушки Николай. Приехавшие сотрудники скорой помощи сделали ей два укола с обезболивающим препаратом и ей стало легче. Медики сказали тагильчанке сходить на следующий день в поликлинику. Однако рано утром у нее вновь начались боли, и Екатерина сама поехала в больницу №1.
В приемной покое журналистка потеряла сознание, а в два часа дня скончалась.
Николай также отметил, что врачей семья погибшей ни в чем не винит. 28 марта 2023 года прошли похороны молодой женщины.
Напомним, Екатерина более 10 лет работала в газете «Машиностроитель». По словам друзей и коллег, она была очень активной, жизнерадостной девушкой и хорошим профессионалом.