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Стали известны обстоятельства смерти журналистки из Нижнего Тагила

29 марта 2023, 16:19
Фото: Страница Екатерины Евлашиной во ВКонтакте
Стало известно, из-за чего неожиданно скончалась 37-летняя журналистка Екатерина Евлашина из Нижнего Тагила.

Смерть Екатерины наступила вследствие острой патологии ЖКТ, из-за которой началось внутреннее кровотечение.

24 марта 2023 года молодая женщина стала жаловаться на боли в животе, рассказал редакции TagilCity.ru брат девушки Николай. Приехавшие сотрудники скорой помощи сделали ей два укола с обезболивающим препаратом и ей стало легче. Медики сказали тагильчанке сходить на следующий день в поликлинику. Однако рано утром у нее вновь начались боли, и Екатерина сама поехала в больницу №1.

В приемной покое журналистка потеряла сознание, а в два часа дня скончалась.

Николай также отметил, что врачей семья погибшей ни в чем не винит. 28 марта 2023 года прошли похороны молодой женщины.

Напомним, Екатерина более 10 лет работала в газете «Машиностроитель». По словам друзей и коллег, она была очень активной, жизнерадостной девушкой и хорошим профессионалом.

Молодая журналистка из Нижнего Тагила неожиданно скончалась в больнице
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