Стали известны обстоятельства смерти журналистки из Нижнего Тагила

24 марта 2023 года молодая женщина стала жаловаться на боли в животе, рассказал редакции TagilCity.ru брат девушки Николай. Приехавшие сотрудники скорой помощи сделали ей два укола с обезболивающим препаратом и ей стало легче. Медики сказали тагильчанке сходить на следующий день в поликлинику. Однако рано утром у нее вновь начались боли, и Екатерина сама поехала в больницу №1.