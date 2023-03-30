Названы самые высокооплачиваемые профессии в Свердловской области

По данным Свердловскстата, больше всего в начале 2023 года зарабатывали специалисты, работающие в области информации и связи. Они получали в среднем 101,2 тысячи рублей (+28,4%). Далее следуют ученые, занимающиеся научными разработками и исследованиями, и финансисты с доходами в 86,6 тысячи рублей (+14,1%) и 82,8 тысячи рублей (+23,3%) соответственно.