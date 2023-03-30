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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Названы самые высокооплачиваемые профессии в Свердловской области

30 марта 2023, 11:27
Фото: 1MI

Средняя зарплата свердловчан достигла 56,3 тысячи рублей

56,3 тысячи рублей получали в среднем жители Свердловской области в январе 2023 года. За год заработная плата увеличилась на 16%.

По данным Свердловскстата, больше всего в начале 2023 года зарабатывали специалисты, работающие в области информации и связи. Они получали в среднем 101,2 тысячи рублей (+28,4%). Далее следуют ученые, занимающиеся научными разработками и исследованиями, и финансисты с доходами в 86,6 тысячи рублей (+14,1%) и 82,8 тысячи рублей (+23,3%) соответственно.

Врачи зарабатывали в среднем 54,2 тысячи рублей (+9,3%), работники образования — 44,9 тысячи рублей (+10,4%). Меньше всего, по статистике, получали сотрудники общепита — 31 тысячу рублей и администраторы — 36 тысяч рублей (+11,5%).

Напомним, по итогам 2022 года жители Екатеринбурга в среднем получали 72,5 тысячи рублей. А средняя зарплата по региону в последний месяц года составила 55,2 тысячи рублей.

Названы профессии с самыми высокими доходами в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Общество#Зарплата#Доход#Статистика#Профессии#Эксклюзив#Свердловская область
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