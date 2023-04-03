Сухая трава площадью в 10 гектаров горит в екатеринбургском поселке Совхозный

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Площадь возгорания составляет 10 гектаров. Пожар быстро распространяется вследствие сильных порывов ветра, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
С тушением огня также есть сложности, поскольку водные источники в поселке находятся отдаленно от места пожара. Для его ликвидации прибыли 39 человек личного состава и используются 8 единиц специальной техники.
В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что ведомство взяло на контроль качество атмосферного воздуха в связи с пожарами в Екатеринбурге.
Контроль производится методом отбора и исследования взятых проб воздуха на наличие в нем загрязняющих веществ в близости от жилых построек.
Этим занимается Екатеринбургский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».
Напомним, 3 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле произошел пожар в производственном цехе. Причиной возгорания стало короткое замыкание в проводке.