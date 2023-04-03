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Published Сегодня, 14:59

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Сухая трава площадью в 10 гектаров горит в екатеринбургском поселке Совхозный

3 апреля 2023, 14:59
Фото: МЧС по Свердловской области
В поселке Совхозный вспыхнул природный пожар — горит сухая растительность. Возгорание началось на улице Ротной днем 3 апреля 2023 года.

Площадь возгорания составляет 10 гектаров. Пожар быстро распространяется вследствие сильных порывов ветра, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

С тушением огня также есть сложности, поскольку водные источники в поселке находятся отдаленно от места пожара. Для его ликвидации прибыли 39 человек личного состава и используются 8 единиц специальной техники.

Фото: МЧС по Свердловской области

В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что ведомство взяло на контроль качество атмосферного воздуха в связи с пожарами в Екатеринбурге.

Контроль производится методом отбора и исследования взятых проб воздуха на наличие в нем загрязняющих веществ в близости от жилых построек.

Этим занимается Екатеринбургский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Напомним, 3 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле произошел пожар в производственном цехе. Причиной возгорания стало короткое замыкание в проводке.

Производственный цех загорелся в Нижнем Тагиле
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#Пожар#Роспотребнадзор#Контроль#Происшествия#Свердловская область#Екатеринбург#Экология#Природа#Елизавета Зиборова
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