Уралвагонзавод больше года судится с ИП из Иваново из-за товарного знака «Армата»

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
23 марта в суде по интеллектуальным правам в Москве состоялось очередное заседание с участием. Истец — Уралвагонзавод — намеревался взыскать с индивидуального предпринимателя 596,1 тысяч рублей в качестве компенсации исключительного права на логотип «Армата».
В Арбитражном суде Ивановской области бизнесмену присудили выплатить УВЗ 13,2 тысячи рублей. Далее во Втором арбитражном апелляционном суде постановление о взыскании компенсации отменили, поскольку, по мнению судьи, у Уралвагонзавода не было достаточных доказательств.
Тогда Уралвагонзавод с кассационной жалобой обратился в Суд по интеллектуальным правам, объяснив свое несогласие с судебным решением:
Апелляционная инстанция в отсутствие возражений ответчика против размера компенсации не вправе была изменять состоявшееся по делу решение, ухудшая тем самым положение правообладателя по сравнению с тем, чего он добился в суде первой инстанции, — говорится в судебном постановлении.
В суде учли все материалы дела и пришли к выводу, что решение суда апелляционной инстанции не соответствует требованиям справедливости, равенства и соблюдения баланса прав и законных интересов сторон спора. Московский суд отменил постановление Второго арбитражного апелляционного суда, указав на все нарушения при рассмотрении, и передал дело оборонного предприятия Нижнего Тагила на новое рассмотрение в ту же инстанцию.
При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства, — сообщается в судебной документации.