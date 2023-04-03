TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Изображение материала

Уралвагонзавод больше года судится с ИП из Иваново из-за товарного знака «Армата»

3 апреля 2023, 12:16
Фото: TagilCity.ru
АО «Уралвагонзавод» больше года судится с ИП из Иваново из-за товарного знака «Армата». Предприниматель продавал детские костюмы с логотипом, принадлежащим оборонному предприятию Нижнего Тагила.

23 марта в суде по интеллектуальным правам в Москве состоялось очередное заседание с участием. Истец — Уралвагонзавод — намеревался взыскать с индивидуального предпринимателя 596,1 тысяч рублей в качестве компенсации исключительного права на логотип «Армата».

В Арбитражном суде Ивановской области бизнесмену присудили выплатить УВЗ 13,2 тысячи рублей. Далее во Втором арбитражном апелляционном суде постановление о взыскании компенсации отменили, поскольку, по мнению судьи, у Уралвагонзавода не было достаточных доказательств.

Тогда Уралвагонзавод с кассационной жалобой обратился в Суд по интеллектуальным правам, объяснив свое несогласие с судебным решением:

Апелляционная инстанция в отсутствие возражений ответчика против размера компенсации не вправе была изменять состоявшееся по делу решение, ухудшая тем самым положение правообладателя по сравнению с тем, чего он добился в суде первой инстанции, — говорится в судебном постановлении.

В суде учли все материалы дела и пришли к выводу, что решение суда апелляционной инстанции не соответствует требованиям справедливости, равенства и соблюдения баланса прав и законных интересов сторон спора. Московский суд отменил постановление Второго арбитражного апелляционного суда, указав на все нарушения при рассмотрении, и передал дело оборонного предприятия Нижнего Тагила на новое рассмотрение в ту же инстанцию.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства, — сообщается в судебной документации.
На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле трижды за февраль нашли боеприпасы
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод» выплатит 1,1 млн долга перед поставщиком«Уралвагонзавод» по суду выплатит 45 млн долга за поставку оборудованияУралвагонзавод встречным иском отсудил у «Горэнерго» 178 млн за долги за отопление
#Юлия Степанова#Суд#Деньги#ИП#Иваново#Уралвагонзавод#Общество#Эксклюзив#Свердловская область#Россия
Подпишитесь
Самому посещаемому и самому цитируемому СМИ Нижнего Тагила TagilCity.ru — 15 лет!
Сегодня, 11:42
Сероводород в воздухе и марганец в воде. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:52
Детский сад в Екатеринбурге заплатит 50 тысяч рублей за удушение девочки шарфом
Сегодня, 04:24
Тагильчанин получил штрафов на 60 тысяч рублей за два поста в Одноклассниках
Сегодня, 08:04
Топ мест в Нижнем Тагиле, где обитают утки и белки
31 марта 16:16
Свердловске новобранцы не будут отправлены на службу в новые территории России
Сегодня, 08:44