Уралвагонзавод больше года судится с ИП из Иваново из-за товарного знака «Армата»

В суде учли все материалы дела и пришли к выводу, что решение суда апелляционной инстанции не соответствует требованиям справедливости, равенства и соблюдения баланса прав и законных интересов сторон спора. Московский суд отменил постановление Второго арбитражного апелляционного суда, указав на все нарушения при рассмотрении, и передал дело оборонного предприятия Нижнего Тагила на новое рассмотрение в ту же инстанцию.