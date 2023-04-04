Два частных дома сгорели за один день в Нижнем Тагиле и пригороде

Второй случай произошел уже вечером около 20:30. в коллективном саду «Тимирязева 1» на территории 40 квадратных метров сгорела стена и мансарда частного дома. Сначала воспламенилась поленница, а затем пламя перебросилось на дом. Причина пока устанавливается.