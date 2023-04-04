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Два частных дома сгорели за один день в Нижнем Тагиле и пригороде

4 апреля 2023, 05:20
Фото: Отдел надзорной деятельности
В Нижнем Тагиле 3 апреля 2023 года сгорели два частных дома, бесхозная и надворные постройки. В одном из случаев причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Первый пожар случился около 14:00 в деревне Матвеева в Горноуральском ГО. На улице Свердлова на площади в 140 квадратных метров сгорел дом, постройка около него и надворные постройки, сообщает Отдел надзорной деятельности.

Фото: Отдел надзорной деятельности

В пожарную службу обратилась хозяйка дома. Всего в тушении были задействованы 4 спецмашины и 11 человек личного состава. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Второй случай произошел уже вечером около 20:30. в коллективном саду «Тимирязева 1» на территории 40 квадратных метров сгорела стена и мансарда частного дома. Сначала воспламенилась поленница, а затем пламя перебросилось на дом. Причина пока устанавливается.

Фото: Отдел надзорной деятельности

По обоим случаям возгорания дознавателями проводится проверка.

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