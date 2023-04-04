TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Изображение материала

На 400 тысяч обманул лже-следователь работника Коксохим ЕВРАЗ НТМК из Нижнего Тагила

4 апреля 2023, 10:06
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле 53-летний мужчина стал жертвой мошенников. Его обманули на 400 тысяч рублей.

Сперва ему позвонил некий «следователь», который сказал, что кто-то прямо сейчас пытается оформить на мужчину кредит с залогом на квартиру. Далее тагильчанина стали убеждать, что ему нужно снять деньги с карты и перевести их на «безопасный счет», чтобы их не успели украсть мошенники.

Далее, как сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское», мужчина пришел в ТЦ на Черноисточинском шоссе, где через банкомат снял со своей карты 400 тысяч рублей и перевел их аферистам.

Мошенники обещали ему, что в течение трех дней все деньги вернутся на его карту, но, когда этого не произошло, мужчина обратился в полицию. Известно, что пострадавший является работником коксохимпроизводства ЕВРАЗ НТМК.

Мошенники Екатеринбурга обманули пенсионеров на 4 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Новый способ обмана пытаются использовать телефонные мошенники в Нижнем ТагилеВ Свердловской области мошенники пытаются похитить данные пользователей «Госуслуг»Екатеринбурженка отдала телефонным мошенникам 1,2 миллиона рублей
#Нижний Тагил#Мошенники#Деньги#Работник#Карта#Криминал#Елена Озерова
Подпишитесь
Силовики, политики, чиновники и бизнесмены. Кого больше среди влиятельных тагильчан?
Сегодня, 08:30
Самому посещаемому и самому цитируемому СМИ Нижнего Тагила TagilCity.ru — 15 лет!
Вчера, 11:42
Природоохранная прокуратура и Россельхознадзор проверили агрокомплекс под Тагилом
Сегодня, 04:45
Бывшие депутаты и бизнесмены выбыли из ТОП-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
Сегодня, 09:00
Сероводород в воздухе и марганец в воде. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:52
Упавшая с высоты в центре Нижнего Тагила девочка пыталась сбежать из дома
Сегодня, 11:27