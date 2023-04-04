На 400 тысяч обманул лже-следователь работника Коксохим ЕВРАЗ НТМК из Нижнего Тагила

Сперва ему позвонил некий «следователь», который сказал, что кто-то прямо сейчас пытается оформить на мужчину кредит с залогом на квартиру. Далее тагильчанина стали убеждать, что ему нужно снять деньги с карты и перевести их на «безопасный счет», чтобы их не успели украсть мошенники.