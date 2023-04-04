На 400 тысяч обманул лже-следователь работника Коксохим ЕВРАЗ НТМК из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Сперва ему позвонил некий «следователь», который сказал, что кто-то прямо сейчас пытается оформить на мужчину кредит с залогом на квартиру. Далее тагильчанина стали убеждать, что ему нужно снять деньги с карты и перевести их на «безопасный счет», чтобы их не успели украсть мошенники.
Далее, как сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское», мужчина пришел в ТЦ на Черноисточинском шоссе, где через банкомат снял со своей карты 400 тысяч рублей и перевел их аферистам.
Мошенники обещали ему, что в течение трех дней все деньги вернутся на его карту, но, когда этого не произошло, мужчина обратился в полицию. Известно, что пострадавший является работником коксохимпроизводства ЕВРАЗ НТМК.