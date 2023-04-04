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Стала известна причина гибели стропальщика в Екатеринбурге

4 апреля 2023, 06:26
Фото: 1MI
Причиной смерти 28-летнего стропальщика в Екатеринбурге стали нарушения требований промышленной безопасности.

Несчастный случай с рабочим на стройке произошел вследствие отсутствия схемы складирования, в которой должны быть описаны требования к соблюдению техники безопасности, рассказали в пресс-службе регионального Ростехнадзора.

По итогам проверки было возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора и главного инженера организации, в которой работал погибший.

Напомним, трагедия произошла 1 декабря 2022 года во время строительных работ жилого дома на Сортировке. Рабочего придавило металлическим щитом опалубки. Мужчина скончался месте происшествия.

Рабочий погиб на стройплощадке в Екатеринбурге
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