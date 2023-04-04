Стала известна причина гибели стропальщика в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Несчастный случай с рабочим на стройке произошел вследствие отсутствия схемы складирования, в которой должны быть описаны требования к соблюдению техники безопасности, рассказали в пресс-службе регионального Ростехнадзора.
По итогам проверки было возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора и главного инженера организации, в которой работал погибший.
Напомним, трагедия произошла 1 декабря 2022 года во время строительных работ жилого дома на Сортировке. Рабочего придавило металлическим щитом опалубки. Мужчина скончался месте происшествия.