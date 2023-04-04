В число российских лидеров по качеству городской среды вошла Свердловская область

Глава региона уделяет большое внимание проблемам благоустройства территорий. Губернатор не раз отмечал принципиальную важность реализации проектов по созданию комфортной среды не только в крупных городах, но и других населенных пунктах. Современная инфраструктура для отдыха и занятий спортом должна становиться доступной для каждого уральца. Масштабные работы по благоустройству территорий проходят в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».