В число российских лидеров по качеству городской среды вошла Свердловская область

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
По данным федерального министерства, среднее значение индекса качества городской среды составляет 192 балла. Его прирост по отношению к 2019 году составил 13,6%. В прошлом году 28 городов Свердловской области поднялись в рейтинге среднероссийского значения. Наибольшую динамику развития комфортной городской среды показал Каменск-Уральский. Город набрал 209 баллов, это по сравнению с прошлым годом больше на 13.
В 2023 году в планах благоустроить 58 объектов, в том числе 45 общественных и 13 дворовых территорий Свердловской области, сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.
Свердловская область активно реализует мероприятия по благоустройству. За последние пять лет на эти цели из бюджетов разных уровней было потрачено 15 миллиардов рублей. Благоустроено 1919 территорий, в том числе 1248 дворовых и 671 общественная территория. В 2023 году в планах благоустроить 58 объектов, в том числе 45 общественных и 13 дворовых территорий. На реализацию указанных объектов будет направлено более 1,6 миллиарда рублей. Реализованные проекты позволяют городам становиться комфортными и безопасными для своих жителей. А благодаря индексу мы можем определить первоочередные зоны роста, те направления, которые наиболее требуют нашего внимания здесь и сейчас, — рассказал Николай Смирнов.
Глава региона уделяет большое внимание проблемам благоустройства территорий. Губернатор не раз отмечал принципиальную важность реализации проектов по созданию комфортной среды не только в крупных городах, но и других населенных пунктах. Современная инфраструктура для отдыха и занятий спортом должна становиться доступной для каждого уральца. Масштабные работы по благоустройству территорий проходят в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
С 2022 года благодаря созданию региональной программы «Формирование комфортной городской среды» участвовать в облагораживании общественных территорий могут все населенные пункты региона. Финансирование возьмут на себя областной и местные бюджеты.
Например, новый парк за 16,7 млн рублей построят в Черноисточинске под Нижним Тагилом. Согласно программе, будут благоустраивать и размещать детские игровые площадки с малыми формами архитектуры. Установят новые ограждения, полностью заменят осветительное оборудование, оформят газоны и высадят цветник с многолетниками.
Также, новая спортплощадка появится в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом. Спортивная площадка будет предназначена для тренировок, соревнований любительских команд и для занятий физической культурой и спортом. По проекту установят тройной рукоход, разноуровневые брусья, упоры для упражнений на пресс, скамью-вешалку и другое оборудование.
В Нижнем Тагиле на 2023 год намечен комплекс мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворов.
По информации заместителя председателя Правительства Марата Хуснуллина, в России к 2030 году запланированы мероприятия по улучшению качества городской среды в 1,5 раза.
Президентом России поставлена задача улучшить качество городской среды к 2030 году в 1,5 раза. В этом направлении ведётся активная работа: создаются новые парки и скверы, реконструируются набережные, строятся детские и спортивные площадки. Результатом в том числе является количество благоустроенных городов. За прошлый год их число составило 603, что на 113 городов больше, чем годом ранее, — отметил Марат Хуснуллин.
Напомним, 5 лет назад в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ разработали индекс качества городской среды. Теперь он рассчитывается каждый год.
Индекс оценивает 36 индикаторов качества городской среды. Они описывают 6 самых популярных типов городских пространств: жильё, общественно-деловая, социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зелёные территории, набережные, уличная инфраструктура, а также общегородское пространство.
Индикаторы качества определяются шестью характеристиками городской среды: безопасностью, комфортом, экологичностью, идентичностью и разнообразием, современностью среды и эффективностью органов власти.
Каждый показатель оценивается по 10-балльной системе. Значения суммируются и составляют итоговый индекс качества. Максимальное количество баллов — 360. Однако городская среда уже считается благоприятной, если индекс качества составляет 180 баллов.