33 человека провалились под лед в Свердловской области за два дня

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
ЧП случились на акваториях Екатеринбурга, городского округа Заречный и Новоуральского городского округа. Никто не пострадал, сообщают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Специалисты ГИМС обратили внимание горожан на то, что лед на водоемах региона непрочен. Особенно тонким он стал с наступлением марта. Передвигаясь по такому льду, существует огромная вероятность провала в воду.
Также сотрудники МЧС добавили, что за выход на лед граждан могут оштрафовать на пять тысяч рублей.