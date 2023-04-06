TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Изображение материала

33 человека провалились под лед в Свердловской области за два дня

6 апреля 2023, 09:23
Фото: 1MI
В Свердловской области были спасены 33 человека, провалившихся под лед водоемов. Все это произошло за прошедшие сутки 5-6 апреля.

ЧП случились на акваториях Екатеринбурга, городского округа Заречный и Новоуральского городского округа. Никто не пострадал, сообщают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Специалисты ГИМС обратили внимание горожан на то, что лед на водоемах региона непрочен. Особенно тонким он стал с наступлением марта. Передвигаясь по такому льду, существует огромная вероятность провала в воду.

Также сотрудники МЧС добавили, что за выход на лед граждан могут оштрафовать на пять тысяч рублей.

Собака провалилась под лед водоема в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Трое рыбаков провалились под лед на Исети в ЕкатеринбургеПодросток провалился под лед в ЕкатеринбургеТри школьницы провалились под лед в Первоуральске
#Елена Озерова#Свердловская область#Лед#Водоем#Спасатели#Происшествия
Подпишитесь
Аресты Гершковича и шпионов в Тагиле: исключительные случаи или «первые ласточки»?
Сегодня, 08:10
«Ор и драки, постоянно полиция»: соседи рассказали о задержанных за шпионаж в Тагиле
Вчера, 15:49
Бывшие депутаты и бизнесмены выбыли из ТОП-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
4 апреля 09:00
Участники ДТП с пострадавшей 83-летней тагильчанкой устроили спор в соцсетях
Вчера, 17:01
«Нормальная семья»: знакомые о выпавшей из окна девочке из Нижнего Тагила
Вчера, 09:41
Самому посещаемому и самому цитируемому СМИ Нижнего Тагила TagilCity.ru — 15 лет!
3 апреля 11:42