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Published Сегодня, 12:29

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Updated Сегодня, 12:31

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В Екатеринбурге собака провалилась под лед и утонула

6 апреля 2023, 12:29
Фото: 1MI
На Химмаше в Екатеринбурге собака провалилась под лед и утонула. Она на протяжении долгого времени пыталась выплыть на берег, но у нее ничего не вышло.

Пса заметила случайная прохожая, которая вызвала на место спасателей. Но те сперва сказали ей, что следует позвонить зоозащитникам, пишет Е1.

В фонде «Зоозащита» рассказали, что на место прибыли спасатели, но было уже поздно. Известно, что до их приезда пес кричал.

Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле собака провалилась под лед – она решила прогуляться по льду водоема, и он треснул. В результате спасатели оперативно прибыли на место и достали пса из воды.

Животное уже не подавало признаков жизни и его пришлось реанимировать. Спасательная операция удалась. Далее пса отправили ветеринару, который подтвердил, что с ним все в порядке.

Собака провалилась под лед водоема в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Лед#Пес#Собака#Происшествия
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