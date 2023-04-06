В Екатеринбурге собака провалилась под лед и утонула

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Пса заметила случайная прохожая, которая вызвала на место спасателей. Но те сперва сказали ей, что следует позвонить зоозащитникам, пишет Е1.
В фонде «Зоозащита» рассказали, что на место прибыли спасатели, но было уже поздно. Известно, что до их приезда пес кричал.
Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле собака провалилась под лед – она решила прогуляться по льду водоема, и он треснул. В результате спасатели оперативно прибыли на место и достали пса из воды.
Животное уже не подавало признаков жизни и его пришлось реанимировать. Спасательная операция удалась. Далее пса отправили ветеринару, который подтвердил, что с ним все в порядке.