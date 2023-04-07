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Российских срочников планируется привлекать для миротворческих миссий

7 апреля 2023, 17:29
Фото: 1MI
Госдумой в первом чтении принят законопроект, позволяющий солдатам срочной службы принимать участие в миротворческих миссиях.

Ранее в этот состав могли входить только контрактники. После принятия законопроекта в данной деятельности смогут участвовать все военные, в том числе и срочники, пишет Ура.ру.

Кроме того, один из авторов законопроекта Андрей Картаполов сказал, что все военные будут поделены на две группы: одни будут находиться на фронте, другие будут обеспечивать миссию на базах. Срочники будут входить во вторую группу.

Солдаты-срочники после спецподготовки могут быть поварами и водителями.

Напомним, весенний призыв в Свердловской области начался 1 апреля 2023 года.

Ежегодный весенний призыв на срочную службу стартует в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Срочники#Военнослужащие#Военные#Контрактники#Законопроект#Госдума#Общество#Россия
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