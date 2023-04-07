Российских срочников планируется привлекать для миротворческих миссий

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Ранее в этот состав могли входить только контрактники. После принятия законопроекта в данной деятельности смогут участвовать все военные, в том числе и срочники, пишет Ура.ру.
Кроме того, один из авторов законопроекта Андрей Картаполов сказал, что все военные будут поделены на две группы: одни будут находиться на фронте, другие будут обеспечивать миссию на базах. Срочники будут входить во вторую группу.
Солдаты-срочники после спецподготовки могут быть поварами и водителями.
Напомним, весенний призыв в Свердловской области начался 1 апреля 2023 года.