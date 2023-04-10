Мужчина выгуливал ребенка на поводке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Мужчину и ребенка увидели прохожие. Ребенок ползал на четвереньках. Вскоре мужчина поводок с него снял, сообщает группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».
Комментаторы группы придерживаются разных мнений: одни считают данное происшествие дикостью, другие высказывают предположения, что этот поводок может быть каким-нибудь специальным детским приспособлением.
Напомним, недавно в Качканаре нетрезвый мужчина в магазине пнул продавщицу и пытался похитить ребенка из коляски. Сейчас он находится в наркодиспансере, а также в отношении него было возбуждено уголовное дело.