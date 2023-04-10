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Мужчина выгуливал ребенка на поводке в Екатеринбурге

10 апреля 2023, 04:09
Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»
Мужчина выгуливал маленького ребенка на поводке в Екатеринбурге. Инцидент произошел вечером 8 апреля 2023 года на плотинке.

Мужчину и ребенка увидели прохожие. Ребенок ползал на четвереньках. Вскоре мужчина поводок с него снял, сообщает группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

Видео: Группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

Комментаторы группы придерживаются разных мнений: одни считают данное происшествие дикостью, другие высказывают предположения, что этот поводок может быть каким-нибудь специальным детским приспособлением.

Напомним, недавно в Качканаре нетрезвый мужчина в магазине пнул продавщицу и пытался похитить ребенка из коляски. Сейчас он находится в наркодиспансере, а также в отношении него было возбуждено уголовное дело.

В Качканаре задержан попытавшийся украсть младенца мужчина
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Поводок#Прогулка#Мужчина#Инцидент#Общество#Видео
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